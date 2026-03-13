【幹事は嫌だ】えっ！乾杯でそれ頼む!? 店選びに席順にドリンク手配…飲み会幹事に降りかかる理不尽と心の叫び【作者に聞く】
働く日常の出来事を、どこか哀愁ただようタッチで描いた漫画をSNSで発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。サラリーマンなら思わず「あるある」とうなずいてしまう場面が多く、読者から共感の声が寄せられている。年度末・新年度が近づき、世の中はまもなく歓送迎会のシーズンに突入。今回取り上げるのは、そんな宴会に欠かせない存在である「幹事」だ。しかし、どうやら青木さん自身、幹事という役回りにはあまりよい思い出がないようで--。
青木さんは社内の宴会で幹事を任されることが多いのだろうか。本人によると、「結構な頻度であります。『とりあえず、青木に任せとけば』みたいになってます。イエスマンをやめたいです…」とのこと。気がつけば自然と幹事役が回ってくる状況になっているらしい。
■店選びは最大のプレッシャー
幹事として特に神経を使うのが店選びだという。「特に店選びには気をつけていますね。お酒の種類が少ないとか、提供速度が遅いとかで、怒り出す人もいるので、お店選びには毎回かなり悩まされるところです」と青木さん。宴会の満足度が店の条件に大きく左右されるため、事前のリサーチにも気を抜けない。
■「あなたが幹事やれば？」飲み込んだ本音
さらに、幹事をしていると、思わぬ注文が飛んでくることもあるという。青木さんは当時を振り返り、「店選びや座り位置まで細かく注文を付けられた時は面倒くさかったですね」と語る。内心では「あなたが幹事やれば？」と喉まで出かかったものの、結局はぐっと飲み込んだそうだ。「イエスマンをやめたいです…(2回目)」という言葉には、幹事の苦労がにじむ。
会社の宴会で多くの人が一度は経験する役割、それが幹事。段取り、店選び、当日の進行など、思った以上に負担が大きい仕事でもある。現在幹事を任されている人が、無事にその任務を終えられることを願わずにはいられない。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活が描かれていく予定だ。
取材協力：青木ぼんろさん(@aobonro)
