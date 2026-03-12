壁際でも、隙間でも。スリムなのにしっかり清浄する一台【パナソニック】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
花粉もホコリも逃さない。デュアル吸引で部屋の空気をまっすぐキレイに【パナソニック】の空気清浄機がAmazonに登場!
パナソニックの空気清浄機は壁からわずか2センチメートル空けるだけで設置できるスリムな空気清浄機だ。後方や左右も2センチメートルずつ空ければ家具の隙間にも収まり、部屋のすみに置いてもレイアウトを邪魔しない。限られたスペースでも置き場所に困らず、生活動線をすっきり保てるのが魅力だ。
前面と底面の2方向から空気を吸い込むデュアル吸引方式を採用し、花粉やハウスダストを効率よくキャッチする。床上にたまりやすい花粉をしっかり検知するセンサーを備え、スリムながら大口径のファンが左右から空気を引き込むことで、パワフルな直進気流を生み出す。適用床面積は31畳まで対応し、8畳なら約9分で清浄できる性能を持つ。
清潔機能として、パナソニック独自の「ナノイーX（9.6兆）」を搭載。水由来のイオンが空気中の有害物質を抑制し、発生デバイスは交換不要で日常のお手入れもいらない。フィルター掃除は前面からアクセスできる構造で、本体を動かさずにスムーズに行える。
チャイルドロックも備えており、小さな子どもがいる家庭でも安心して使える。省スペース設計と高い集じん力、そして扱いやすさを兼ね備えた、日常に寄り添う空気清浄機だ。
