「男王(イケメン) 〜〜！」邪馬台国の女王・卑弥呼が現代で恋!?女子高生に転生して青春を無双する痛快コメディ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「ヤンキー悪役令嬢 転生天下唯我独尊」(ヴァルキリーコミックス)や、「全てを筋肉で解決する童話」(双葉社)などの作品がある赤信号わたる(@GoAkashin)さんのオリジナル作品「ヒミコ様は女子高生」。この作品はタイトルの通り、邪馬台国の女王として知られる卑弥呼が、現代の女子高生「天野ヒミコ」に転生したという設定で描かれている。前世では吉凶を占う巫女として擁立された彼女だが、現世では等身大の女の子としての人生を謳歌することを決意。だが、いかんせん一国の女王として生きてきたヒミコは、うっかり鬼道と呼ばれる呪術を使ってしまいがち。「凄ノ男(スサノヲ)〜！」「天照らすぞ〜？」と独特過ぎるリアクションを交えながら、意中の男子「山戸タケル」を振り向かせようと奮闘するコメディシリーズだ。作者の赤信号わたるさんに制作背景を取材した。
邪馬台国の女王・卑弥呼が現代に転生し女子高生として青春を謳歌するという大胆な発想から生まれた本作「ヒミコ様は女子高生」。その着想について、作者の赤信号わたるさんは「卑弥呼という女性は日本人なら大抵の人が知っているのにも関わらず、出生や経歴が謎に包まれすぎていてドラマなどにはしづらいところがあります。それを女子高生にすることで新しいストーリーが描けるのではないかと思いました」と振り返る。
キャラクターづくりについては、「実像がわからないので勝手な想像でしかないのですが、卑弥呼という人物を考えたときに混迷の時代に周りにシンボル的存在として祭り上げられた部分もあったのではないかと思いました」と話す。さらに「もし現代に転生したら反動でめちゃくちゃ青春を謳歌しようとするだろうなと考え、あのようなキャラクターになりました」と教えてくれた。
王道展開を軸としながらも、古代の感覚を引きずるヒミコのズレが物語に独特のテンポをもたらしている同作。赤信号さんは「作中で起こるイベントは基本的には王道展開にしようと思いました。でも古代の感覚を引きずってるので結果的に変な行動に走ってしまうというお話ですね」と、作品の方向性をどのように考えたかについて語る。
ヒミコが想いを寄せる山戸タケルの名前には裏設定があるものの、彼が例のタケルの生まれ変わりか偶然かは断定せず、「ギリギリ読者さんにはわからない塩梅で描こうと思っています」と明かし、読者の想像に委ねる形で描いているそうだ。
多くのいいねを集め話題の本作「ヒミコ様は女子高生」。笑いを欲している人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：赤信号わたる(@GoAkashin)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。