「とりあえず無地の白」は卒業「着回しで失敗しなくなる」ロンTとデニムの選び方

カジュアル好きの新たなクローゼットをいちから吟味。ときめきとインスピレーションを大事にし、可愛い服だけを選び抜くなら？ 高揚感に加えて着回し力も申し分ない、最旬ワードローブのつくり方。







「無地白から角度を変えてみて」古着っぽさのあるグレーの花柄

グレー×ピンク花柄ロングTシャツ／SEA（エスストア） ひかえめな極小サイズ＆淡色。肌あたりのやさしい質感で、着心地・見心地ともにやわらかく。ヘンリーネック＋えりぐりのラウンドステッチのコンビネーションでよりなつかしさのある雰囲気。







「デニムで今気分のベーシック」

ミーハー心を支えてくれるのは、やっぱりリアルに引き寄せてくれる、着慣れたデニムの安定感。定番の色に、形で少しだけ今っぽさを含ませた、タイプの異なる３本を厳選。







抜け感にちょうどいい白に近いブルー

ライトブルーストレートデニムパンツ／ボニーウーブン（クローバーズ） 淡い色ながら、もたつきにくいノンストレッチのストレートフォルム。清潔感を覚える色みのおかげで、いつもちぐはぐしていたキレイめな服にも難なく対応。







今を語るクラシックなすそ広がり

インディゴフレアデニムパンツ（一部店舗限定）／Gap NEXTデニムとして注目の細身フレア。脚長・細見えがかなうだけでなく、レトロな形が装いに趣も加算。キレイにもカジュアルにも振りやすい、色あせ感のない濃ブルー。







ひざ丈デニムも黒なら大人

黒ハーフデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） リラックス感のある幅広ワイドで人気の「BAGGY DAD」をハーフ丈にアレンジ。ブルーデニムだと子どもっぽく見える丈感も黒ならシャープに好転しグッと穿きやすく。綿100％。







