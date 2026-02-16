殺された理由は「前妻の子だったから」というだけ…義姉の霊が桜の木の下で待ち続けた理由が悲しすぎる【作者に聞く】
遺体が見つからないため成仏できずにいる霊を弔う仕事を請け負う「亡骸探偵」。今回の依頼は「行方不明の遺体を探して欲しい」というものだった。死んでもなお旅立てずにいる者を弔ってくれる吉野 紡(@stone25shion)さんの「亡骸探偵」を紹介しよう。
■何も知ろうとしなかった義弟が罪滅ぼしのために依頼した先は…
遺体が見つからず、成仏できない霊の無念を晴らす。そんな役目を担う主人公を描いた漫画「亡骸探偵」。今回紹介するエピソードでは、義理の姉の遺体を探してほしいという、義弟からの依頼が描かれる。作者の吉野紡さんは、本作を描くきっかけについて「桜の話が描きたくて、桜の下には死体が埋まっているという文章からインスピレーションを受けて作品を作りました」と語る。
義弟が見つけたのは、亡き母の日記だった。そこには、前妻の子である義姉を殺害し、遺体を隠したという衝撃的な告白が記されていたが、肝心の埋葬場所は書かれていない。「義姉の亡骸を見つけてきちんと弔いをしたい」「2人を一緒のお墓で眠らせてあげたい」その想いから、亡骸探偵・出雲に依頼が持ち込まれる。出雲は日記を見ただけで、義母に後悔の念が残っていないことを察し、義姉の霊もまた「ここにはいない」と静かに告げるのだった。そのとき、日記の中から舞い落ちたひとひらの花びらに導かれるように出雲は義姉の遺体を探す旅に出かける。
あまり人が寄りつかない辺鄙な場所で、季節外れに狂い咲いている桜。その真下で、誰かが気づいてくれるのを待ち続けた霊の姿は、読者の胸に深く残る。「亡骸探偵」は犯人探しではなく、“弔うこと”の意味を静かに問いかける作品だ。
画像提供：吉野 紡(@stone25shion)
