「ザ・プレミアム・モルツ」の試飲や、お土産などお得が満載！サントリー武蔵野工場で今春からナイトツアーなど新企画がスタート
サントリー＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野で、この春から新たな企画「ナイトツアー」と大学生向けの「ドリンク スマイル」セミナーがスタートする。今回はその新企画の内容や魅力について、深掘りしていく。
仕込みの工程では夜景をバックに製造設備を見学できる
■夜景も見どころ！武蔵野ビール工場 ナイトツアー
通常の工場見学を開催していない、夜の時間帯にツアーを開催。「ザ・プレミアム・モルツ」の素材や製造現場の見学後、こだわりのビールの試飲ができ、お土産までもらえるというお得な企画となっている。夜景が楽しめるのもこのツアーの醍醐味だ。
ナイトツアーの内容は？
まずはビールの原料について学ぶところから。おいしさの秘密は、麦芽・ホップ・天然水へのこだわりなのだと知ることができる。次は、仕込みの工程として製造設備を見学。夜景をバックに見ることができるので、フォトスポットとしてもおすすめ。そして最後は、お楽しみの試飲タイム！試飲時間はたっぷり40分あるという。工場見学の思い出に、ブルワリーショップでお土産も忘れずにもらって帰ろう。
試飲は、「ザ・プレミアム・モルツ」「ザ・プレミアム・モルツ＜ジャパニーズエール＞香るエール」「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」の3種。試飲会場での2つの神泡体験として、神泡アート体験と神泡セルフサーブ体験をすることもできる。
ナイトツアーの魅力は？
通常では開催していない夜の催行で、仕込みエリアのライトアップなど、通常とは少し違う雰囲気のなかで見学できるのが魅力。また、見学途中で夜景が見えるのもポイント。試飲会場では、通常ツアーでは出していないおつまみやスペシャルドリンク(ビール)の試飲ができるのも特別感があってうれしい！
開催概要は？
【開催日時】2026年3月より開始(ただし3月開催分は満席。4月分から予約可能)
※所要時間 約60分(製造工程見学20分＋試飲40分)
【参加費】1名 5000円※支払いはクレジットカードによる事前決済のみ。
【定員】25名※対象20歳以上 (20歳未満の参加・同席不可)
予約方法は？
・予約は翌月1カ月分を受け付け。
・20歳以上限定、WEB予約のみ受付。
(予約はサントリー＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野公式サイトから)
※3月分は既に満席。4月開催分は3月2日(月)9時30分より予約受付。
アクセスは？
シャトルバスが運行されているので、ぜひ利用しよう。行きは分倍河原駅より17時30分発、帰りは工場19時20分発が用意されている。
※会場までの交通費は参加者負担。
※当日は車・バイク(同乗者含む)・自転車を運転して来場は不可。
■20歳以上の大学生向け「ドリンク スマイル」セミナーも！
これまで、サントリーは企業や自治体向けに適正飲酒の大切さとお酒の魅力を伝える「ドリンク スマイル」セミナーを開催していたが、2026年からは＜天然水のビール工場＞での大学生向けセミナーをスタートする。
セミナーの内容は？
サントリー＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野にて、適正飲酒の大切さとお酒の魅力を伝えるだけでなく、工場ならではの製造工程の見学や、「ザ・プレミアム・モルツ」「ザ・プレミアム・モルツ＜ジャパニーズエール＞香るエール」の試飲も体験できる、団体限定のセミナーとなっている。
セミナーの魅力は？
適正飲酒の大切さや、おいしさの秘密はビールの原料である、麦芽・ホップ・天然水へのこだわりであることなどを学ぶことができる。製造工程の見学では、実際に貯酒工程で使われていたタンクの中を通ることも！試飲も含め、トータルでお酒の魅力を感じることができる。最後に、ブルワリーショップでお土産をもらえるのもうれしい。
開催概要は？
【開催日程】2026年3月2日(月)〜平日
※詳細はサントリー＜天然水のビール工場＞東京・武蔵野公式サイトで確認を。
【開催時間】11時40分から※所要時間約100分(製造工程見学＋試飲)
【参加費】無料
【定員】20名から30名※各回1グループのみ
※対象は20歳以上の大学生。20歳未満および子ども連れは同席・参加不可。
※引率者必須。
予約方法は？
電話予約のみ受付。
【予約電話番号】042-360-9591(受付時間：9時30分〜17時)
※5月分までは現在予約受付中。6月1日(月)〜6月30日(火)開催分は4月1日(水)9時30分より予約受付。
夜ならではの楽しみ方ができる「ナイトツアー」は、友達や恋人と楽しむのにぴったりのコンテンツ！ぜひ申し込んで満喫してほしい。20歳以上の大学生は、無料で参加できるお得な「ドリンク スマイル」セミナーに参加してみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
