薄くて軽やか、火を使わず安心。食卓がもっと楽しくなる【アイリスオーヤマ】のIHコンロがAmazonに登場!
サッと拭けて、すぐ片付く。毎日の食卓に寄り添うコンパクトIH【アイリスオーヤマ】のIHコンロがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのIHコンロは、卓上で温かい料理をそのまま楽しめる、コンパクトなIHコンロだ。火を使わないため小さな子どもがいる家庭でも安心して使え、食卓で鍋や煮込み料理を囲む時間をより快適にしてくれる。薄型設計で具材が取りやすく、使わない時もかさばらずに収納できるのが魅力だ。
加熱モードは6段階で火力調整ができ、最大1400ワットのハイパワーでさまざまな料理に対応する。揚げ物モードも6段階で調整でき、えびや魚介、火の通りにくい野菜なども温度管理しながら美味しく仕上げられる。操作は少ないボタンで直感的に扱え、温度はランプでひと目で確認できるため、誰でも簡単に使える。
トップはフラットなガラストップで、汚れがついてもサッと拭くだけで手入れができる。使用後の片付けが簡単で、日常使いに向いている。さらに、マグネットプラグを採用しており、万が一コードに足を引っ掛けても本体ではなくコード側が外れるため、安全性にも配慮されている。
なべ検知や鍋なし自動OFF、切り忘れ防止など5種類の安全機能を備え、安心して卓上調理を楽しめる一台だ。
