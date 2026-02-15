【お台場観光】アクアシティやダイバーシティなど定番スポットから、東京湾の夜景まで！お台場ベイエリアで進化し続ける「東京の今」を体感できる定番スポット7選
海と空を感じながら、東京の“今”を満喫できるお台場ベイエリア。ダイバーシティ東京 プラザやアクアシティお台場、日本科学未来館など、最先端のエンタメとショッピングが融合したスポットが点在する。自由の女神像やお台場海浜公園で海辺の風を感じ、夜はデックス東京ビーチやフジテレビの展望室から光り輝く夜景を堪能。大人から子どもまで1日中楽しめる、海辺の都市型リゾートエリアだ。
【写真で見る】初めての お台場！行くべき人気スポット7選
■ダイバーシティ東京 プラザ
遊ぶ、食、ショッピングを1カ所で楽しめる
ダイバーシティ東京 プラザは、日本でも有数の観光地である東京臨海副都心地区という立地を活かし、「劇場型都市空間」というコンセプトのもと、ショッピング、遊び、くつろぎ、そして驚きや感動を誰もが体感できるような“東京の新名所”を目指している。海外ブランド、国内外の人気カジュアルブランドや個性的・独創的なブランドが一堂に集結。加えて、さまざまな体験ができる大型エンターテインメント施設や、東京の名店が集まるフードコート、 五感で楽しめるレストランフロアなど、多様性と話題性に富んだ新感覚の商業施設として「遊ぶ」「食べる」「買う」の3つを1カ所で満たすことができる。
見どころ
何度でも来たくなる、五感で味わう食のエンターテインメント。エリア最大級のフードコート「東京グルメスタジアム」(約950席)に東京の名店を中心とした14店舗が集結。五感で楽しめるレストランフロアなど、バラエティ豊かな食のエンターテインメントが楽しめる。
住所：東京都江東区青海1-1-10
交通アクセス：【電車】東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅B出口から徒歩約3分、ゆりかもめ台場駅から徒歩約5分
■アクアシティお台場
お台場ベイエリアのデートに最適
アクアシティお台場は、お台場海浜公園に隣接し、自由の女神とレインボーブリッジ越しに都心を臨む絶好のロケーションにある大型複合ショッピングセンター。さわやかな海風を感じるカジュアルファッションを中心としたショッピングゾーン。和・洋・中・イタリアン等、バラエティ豊かなレストランが並ぶ、臨海地区最大級のグルメゾーン。お台場の自由の女神像やレインボーブリッジ、東京タワーなどの景観を楽しみながら食事ができるレストランも魅力のひとつだ。
見どころ
ユナイテッド・シネマアクアシティお台場では、デジタル3D上映ほか、4DX上映も行われ、一日中、映画を楽しむことができる。
住所：東京都港区台場1-7-1
交通アクセス：【電車】東京臨海高速鉄道東京テレポート駅から徒歩約6分、ゆりかもめ台場駅から徒歩1分 【車】首都高速道路11号台場線台場出口から約3分、湾岸線臨海副都心出口から約1分、有明出口から約5分
■自由の女神像
フランスとの絆を感じる女神像
東京・お台場の自由の女神像は、フランス・パリの像から型を取って制作されたブロンズ製レプリカで、高さ約12.25メートル、重さ約9トンの堂々とした姿を見せる。1998年に「日本におけるフランス年」を記念して設置されたが、人気の高さから2000年に常設となり、以来お台場のシンボルとして親しまれている。ニューヨークの本家に比べると約7分の1のサイズながら、東京湾やレインボーブリッジを背景にした景観は迫力があり、日中はもちろん夜のライトアップも幻想的な雰囲気を演出する。
見どころ
女神像周辺は東京湾の眺望が広がり、対岸には高層ビル群、手前にはレインボーブリッジが重なり合う絶好の撮影スポットになっている。春には桜、夏は花火大会、冬はイルミネーションと、四季折々に異なる表情を楽しめるのも魅力で、観光客だけでなく地元の人にも親しまれている。
住所：東京都港区台場1-4
交通アクセス：【電車】ゆりかもめお台場海浜公園駅または台場駅から徒歩約3分、りんかい線東京テレポート駅から徒歩約10分
■日本科学未来館のドームシアター
宇宙と地球、地球と自分のつながりを体感する作品を上映
『9次元からきた男』は「万物の理論」をテーマにした3Dドーム映像作品。理論物理学の最前線を、実写と精密なCG・データビジュアライゼーションを融合させた映像で体感できる『バースデイ 〜宇宙とわたしをつなぐもの〜』は、日常の空間と壮大なスケールの宇宙とをつないでいく物語だ。科学データに基づいて描き出した宇宙像が全天周ならではの迫力で映し出される。2024年7月には気軽にドーム型映像や音楽を楽しめる新シリーズ『PLAY DOME』を開始。直径15メートルの全天周ドーム型スクリーンの特性を活かした作品を、子どもから大人まで楽しめる。
見どころ
日本科学未来館は先端の科学技術を体験できるサイエンスミュージアム。テーマはロボットや人工知能、生命科学、地球環境、宇宙など私たちの未来にかかわる科学技術だ。自分自身で触れ、発見できる体験型の展示が数多くあり、大人から子どもまでそれぞれの興味に合わせて楽しむことができる。常設展示のほか、トークセッション、ワークショップなどのイベントメニューも豊富。
住所：東京都江東区青海2-3-6
交通アクセス：【電車】新交通ゆりかもめテレコムセンター駅から徒歩約4分または東京国際クルーズターミナル駅から徒歩約5分、東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅から徒歩約15分 【車】首都高速湾岸線有明出口から約7分
■デックス東京ビーチ
湾岸都市の遊べるショッピングモール
東京湾に面した開放感あふれるロケーションに位置する大型複合商業施設。館内は船をモチーフにしたデザインで統一され、ウッドデッキのテラスや海を臨む絶景スポットが魅力のひとつ。建物はシーサイドモール(地上6階)とアイランドモール(地上8階)の2棟からなり、ショップやレストランが約100店舗、集まっている。屋内アミューズメントも充実しており、東京ジョイポリス、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、マダム・タッソー東京、東京トリックアート迷宮館など、天候を問わず遊べる施設がそろう。また、昭和の雰囲気を再現した「台場一丁目商店街」や、全国のたこ焼きを食べ比べできる「お台場たこ焼きミュージアム」など、グルメと懐かしさを同時に楽しめる空間も人気。屋上では手ぶらで気軽にBBQができ、季節ごとにイルミネーションなどのイベントも開催されている。
見どころ
館内は屋内型の遊び場が豊富で、子ども連れでも安心して楽しめる環境が整う。特にレゴランドやトリックアート迷宮館は、遊びながら学びや発見がある体験型スポットとして人気が高い。さらに、海を望むロケーションを活かしたデートスポットとしても評判で、レインボーブリッジを背景にした夜景は訪れる人々の記憶に残る美しさ。日没後はライトアップされたテラスがロマンチックな雰囲気を演出する。
住所：東京都港区台場1-6-1
交通アクセス：【電車】ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約2分 、りんかい線東京テレポート駅から徒歩約5分 【車】首都高速湾岸線有明・臨海副都心ランプから約4分、首都高速11号台場線台場ランプから約3分
■お台場海浜公園
ビーチや磯とともに近未来的な風景も見応えあり
釣りが楽しめる磯浜エリアのほか、砂浜や展望デッキには、自由の女神像や高層ビル群、レインボーブリッジ、ゆりかもめなど、近未来的な景観を楽しめるビューポイントも多い。西側は潮風公園に隣接している。緑豊かな木陰では海を眺めながらピクニックも楽しめる。
見どころ
延長約800メートルの人工砂浜「おだいばビーチ」では、さまざまなイベントが開催されたり、ウインドサーフィンなどのマリンスポーツが楽しめる。
住所：東京都港区台場1丁目
交通アクセス：【電車】ゆりかもめお台場海浜公園駅から徒歩約3分 【車】首都高速道路11号台場線台場ランプから約3分
■フジテレビ 球体展望室 「はちたま」
臨海副都心を270度見渡せる大パノラマ展望室
お台場のシンボルのひとつであるフジテレビの球体。球体の上は展望室となっており、海越しに東京タワー、東京スカイツリー、晴れた日には富士山まで眺めることができる。展望室で楽しんだ後は、5階のフジテレビギャラリーや7階のフジさんテラス、1階のフジテレビモール、そして各所の番組グッズショップなど食事や買い物も存分に楽しむことができる。
見どころ
フジテレビ本社屋には展望室以外にも「ガチャピンムックミュージアム」やフジテレビ公式ショップ「フジさん」など魅力的な施設・店舗が盛りだくさん。
住所：東京都港区台場2-4-8
交通アクセス：【電車】ゆりかもめ台場駅から徒歩約3分。東京臨海高速鉄道りんかい線東京テレポート駅から徒歩約5分
最先端の科学体験やショッピング、海辺の絶景やナイトビューまで、1日を通して楽しめるのがお台場の魅力。非日常を感じながらも、都心からすぐアクセスできる贅沢な観光地だ。家族連れやカップル、友人同士の休日プランにもぴったりの王道お台場エリアを散策してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
最先端の科学体験やショッピング、海辺の絶景やナイトビューまで、1日を通して楽しめるのがお台場の魅力。非日常を感じながらも、都心からすぐアクセスできる贅沢な観光地だ。家族連れやカップル、友人同士の休日プランにもぴったりの王道お台場エリアを散策してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。