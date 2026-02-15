新感覚と話題！日本の妖怪や人外が通う学校に転校してきた「ギリシャ神話のメデューサ」!!珍しい「外国人」にザワッ【作者に聞く】
日本の高校に転校してきた女の子、怪物“メデューサ”。彼女が視線を集めたのは怪物だからではなく、「海外生まれ」だったから。人外の存在が当たり前に混ざりあって暮らす世界で、メデューサに話しかけてきたのは、前の席に座る妖怪“二口女”の少女で――。
牧瀬初雲(まきせしょうん)(@makkyisu1)さんの創作漫画「転校生メデューサと二口女」は、pixivで7000ブックマーク以上を数える人気作品。読者からは「平和じゃない容姿たちの平和な日常」「新感覚な話」「ずっと読みたくなる漫画」と好評を集めている。ウォーカープラスでは作者の牧瀬さんに、同シリーズの舞台裏をインタビューした。
多種多様な妖怪や亜人が、当たり前のように隣り合って暮らす現代日本。 そんなところに転校してきたのは、ギリシャ神話に名を馳せる怪物の末裔メデューサの少女「メディ・ゴルゴーン」だった。国内の「人外」たちにとって、彼女は珍しい「外国人」。「どうせすぐ転校するんだし、友達なんていらない」と考えていた。そんなメディに声をかけたのが、二口女の少女「二口告(ふたくち つぐ)」だった。
モンスターや妖怪が描かれる本作「転校生メデューサと二口女」の制作にあたって作者の牧瀬初雲は「描き始めたのは2020年ごろです。X(旧：Twitter)などで定期的に漫画を更新できればいいなと思い、描き始めたのがこのシリーズでした。もともと妖怪や人外などが好きだったので、それらを題材にした作品を描きました」と教えてくれた。
登場人物についても「話を作るうえで、対照的な部分が多いキャラクター2人というのはやはりかなり動かしやすい形です。そこで、クールっぽいけどどこか抜けているメディと、明るくて人当たりのいい告というキャラクターが生まれました」と牧瀬さんは語る。そして「二口女」については、この作品より前に学校で妖怪たちが談笑している1枚絵を描いていて、そのなかで描いた二口女を気に入り主人公に近いキャラクターに選んだ経緯があるという。
モンスターや妖怪それぞれの特徴を持ちながらも、どこにでもいるような「高校生たちが織りなす日常」を描く同シリーズをぜひ読んでみてほしい。
取材協力：牧瀬初雲(@makkyisu1)
