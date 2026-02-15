動く日も、歩く日も、快適に。3Dサポートが支える安定フィット【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
薄底の軽さに、しっかりした安定感。日常を軽やかにする一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで幅広いシーンで活躍する「M413」が、快適性と使いやすさを高めたV3へアップデートした。アッパーには通気性と耐久性を兼ね備えたメッシュ素材を採用し、長時間の使用でも靴内の快適さを保つ設計になっている。
サドル部には3Dプリントのサポートパーツを配置し、中足部のフィット性と保形性を向上。薄底ミッドソールが軽さとクッション性を両立し、日常の動きから軽い運動までストレスなく対応する。
足裏にはワイド設計を採用し、左右の動きにも安定感をもたらすため、健康維持のウォーキングや通勤・通学など、毎日のさまざまなシーンで頼れる一足だ。
軽快さとサポート性をバランスよく備えた、デイリーに使いやすいモデルとなっている。
