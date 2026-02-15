淹れたてをそのまま持ち歩く。マグボトル直行のドリップスタイル【アイリスオーヤマ】の コーヒーメーカーがAmazonに登場!
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
朝の一杯も、外出先の一杯も。自分好みの味をいつでも【アイリスオーヤマ】の コーヒーメーカーがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのコーヒーメーカーは、マグボトルに直接ドリップできる、持ち歩きに便利なコーヒーメーカーだ。500ミリリットルと350ミリリットルのマグボトルに対応し、淹れたてのコーヒーをそのまま注げるため、外出先でも自分好みの味を楽しめる。コンビニコーヒーを買うより節約になり、毎日の習慣として取り入れやすい。
付属のガラスサーバーは冷蔵庫のドアポケットに収まるサイズで、アイスコーヒーの作り置きにも便利だ。水タンクは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単。シンプルなデザインはインテリアに馴染み、キッチンに自然と溶け込む。
マグボトルにドリップする際は飲み口やせんを外す必要があり、背の低いボトルでは飛び散りを防ぐために置台を使用する。口径の小さいボトルやマグカップには対応していないが、正しく使えば手軽に淹れたての味を楽しめる。
自宅でも外でも、気軽に本格コーヒー時間を楽しめる一台だ。
