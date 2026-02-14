【ホラー】ルポライターが事故物件に住んでみた！“モノホン”物件でも霊感ゼロの人間が住んだらどうなる…!?【作者に聞く】
ネタ目的で事故物件に住み、霊的現象を体験しようという人がいる。そのアパートは有名な事故物件だが、霊感がない人間が住んでしまったら？主人公の捉え方ひとつでホラーもギャグになってしまうマルオ(＠f90c89d79366434)さんの「事故物件住んでみた(笑)」を紹介する。
■読者からは「ルポライターシリーズで連載してほしい」などの声が多数！
ライターの津辺陽は仕事のため、いわくつきの事故物件に住み始める。入居初日から「何かがいる」と気配を感じるほど、不穏な空気に包まれたアパートだった。気になる場所を撮影すると、写真にははっきりと霊が写り込むが、津辺本人にはまったく視えない。上司に送れば「視えている」と言われるものの、本人は不吉な予感に怯えるだけ。視えない以上ネタにならないと判断し、住み続けることにする。
やがて霊的現象は増え、不運ばかりが彼を襲う。霊たちが周囲に群がるなか、ついには津辺に最大の不幸が降りかかる…。
そんな本作「事故物件住んでみた(笑)」は、タイトル末尾の「(笑)」が示す通りホラーコメディだ。ホラー要素を前向きに受け止める津辺の姿が笑いを誘い、読者から「ルポライターシリーズで連載してほしい」といった声も寄せられた。
制作のきっかけについて、作者のマルオさんは「X(旧：Twitter)で投稿した漫画が『くらツイ漫画賞』のテーマ部門で受賞したのですが、そのときの内容がホラーをテーマにしたギャグ漫画で思いのほかウケがよかったので、次も同じノリで描いてみようと考え、このような漫画になりました」と語る。また続編構想にも触れ、「津辺が事故物件を渡り歩く話を考えてはいましたが、描くまでには至りませんでした。革新的なネタが浮かんだら、続きを描くかもしれません」と明かしてくれた。
さらに、マルオさんは「津辺の身に降りかかる怪奇現象に注目してほしい」とも話す。本人だけが異変に気づかない設定が、「ホラー×笑い」の魅力を際立たせ、強い印象を残す本作「事故物件住んでみた(笑)」。この機会にぜひ一度読んでみてほしい！
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
