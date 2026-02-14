通気して、軽くて、すぐ脱げる。山から街まで快適に過ごす一足【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
折りたたんで、踏んで、気ままに履ける。アクティビティ後の相棒【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、マウンテンアクティビティの前後で足元を快適に整えるリラックスシューズだ。アッパーには通気性の高いメッシュ生地を採用し、エラスティックシューレースによってフィット感をスムーズに調整できる。25ミリメートル厚のフッドベッドは素足でも心地よいクッション性を備え、取り外して水洗いできるため、常に清潔な状態を保てるのも魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ヒール部分には面ファスナー仕様のアジャスターを備え、付け替えることでコンパクトにまとめられ、携行性が大きく向上する。
→【アイテム詳細を見る】
かかとを踏んでミュールのようにも履ける可倒式ヒール仕様で、移動中やアクティビティ後のリラックスタイムにも使いやすい。
→【アイテム詳細を見る】
セミロッカー構造が自然な足運びをサポートし、季節を問わず幅広いシーンで活躍する。片足約285グラム（9インチ）と軽量で、山行の前後だけでなく日常のちょっとした外出にも気軽に使える一足だ。
折りたたんで、踏んで、気ままに履ける。アクティビティ後の相棒【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、マウンテンアクティビティの前後で足元を快適に整えるリラックスシューズだ。アッパーには通気性の高いメッシュ生地を採用し、エラスティックシューレースによってフィット感をスムーズに調整できる。25ミリメートル厚のフッドベッドは素足でも心地よいクッション性を備え、取り外して水洗いできるため、常に清潔な状態を保てるのも魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
ヒール部分には面ファスナー仕様のアジャスターを備え、付け替えることでコンパクトにまとめられ、携行性が大きく向上する。
→【アイテム詳細を見る】
かかとを踏んでミュールのようにも履ける可倒式ヒール仕様で、移動中やアクティビティ後のリラックスタイムにも使いやすい。
→【アイテム詳細を見る】
セミロッカー構造が自然な足運びをサポートし、季節を問わず幅広いシーンで活躍する。片足約285グラム（9インチ）と軽量で、山行の前後だけでなく日常のちょっとした外出にも気軽に使える一足だ。