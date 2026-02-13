「一番甘いのをあんたにあげる」腐ったミカンを嫁に食べさせる…義母からの強烈な嫌がらせに“機転を利かして”やり返した結末は？【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんには冬に思い出す義母のエピソードについて、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんには冬ならではのお役立ちテクニックについて話を聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように家にやってきて粗探し。挙句の果てには、「趣味が悪いから」と家にあるカーテンを切り刻んだり、食器をすべて割ったりするなど、陰湿な嫁イビリをするように。そんな義母に、かづは「絶対に負けない！」と立ち向かっていくが…。
――本作ではとにかく義母のかづさんに対する酷い行いがたくさん描かれていますが、冬に思い出す、義母のエピソード(義母から受けた嫌がらせ)はありますか？
【かづ】「毎日が発見ネット」での連載にも書いたのですが、冬の寒い時期、義実家ではミカンは箱で買って家のなかで一番寒いところに置いていたんです。義母が食べるたびに何度もミカンを取りに行かされたんですが、一度に多く持って来ると「ぬくぅなるやないの!!そんなんも分からんの！」（ぬくぅ＝温かく)と怒鳴られるので、毎回1個か2個、そのときに食べる個数を取りに行かされるんですね。
ある日のこと、夕食後にまたミカンを食べるだろうと思ったので義母に何個持って来るのかと聞くと、めずらしく義母が自分で取りに行くと言うんです。その後すぐに呼ばれミカン箱まで行くと、ミカンの箱に手を突っ込んでいろいろ品定めをしている姑が。私のほうに振り向き「手ぇ出してみ。早よ！手ぇ出してみ！」と言うので両掌を上にして出すと、「はい、これあんたの分」と言って私の掌の上に置いたのは、カビに覆われて毬藻(まりも)のようになったミカン！
義母は「皮の外まで甘味が出てるからカビるんやでぇ。この箱の中で一番甘いミカンをあんたにあげるんやから私って優しいわぁ〜」と、自分のミカン数個を持ってリビングに戻って行きました。私は台所に行きその毬藻のようなミカンを流しで洗い皮をむき、夫と義母の前に座って「これ箱の中で一番甘いミカンなんやって。お義母さんが選んでくれたん。はいどうぞ」と言って夫に差し出しました。すると私の差し出した手を瞬時に義母が払い、テーブルの上にグジュグジュの腐りかけのミカンが転んで…。
ミカンの時期になると思い出します(笑)。
――本作中のエピソードも凄いですが、それを上回るくらい強烈なエピソードですね…。では次は赤星さんへお話を伺います。作中でかづさんは困難な状況をさまざまな知恵で乗り越えて行きますが、赤星さん流の冬ならではの生活の知恵やお役立ちテクニックがあれば、教えてください！
【赤星たみこ】ミカンつながりで冬の食べ物…と考えたとき、冬の料理としては鍋が欠かせません。鍋をやるときは味の薄い「湯豆腐」から始めて、翌日は「水炊き」、その翌日は煮汁に醤油味をつけた鍋、翌日はやや濃いめのみそ味の鍋、最後はキムチ鍋かカレー…などと味付けを変えると、鍋が続いても印象が変わるので飽きずに食べられます(もちろん煮汁が減るのでその都度水は足します)。煮汁にいろんな具材のうま味が出ているので、最後はいつものカレーよりおいしくなります。
生活面では、湯たんぽを活用してみてはいかがでしょうか？湯たんぽを寝る1時間くらい前に布団の真ん中に置き、寝るときは足元に移動させて使います。腰のあたりが既にほかほかに温まっているので腰はもちろん、足も温まり、ぐっすり眠れます。朝はそのお湯を洗面器にあけて顔を洗うと、温かなお湯で洗えます。朝、給湯器から出てくるのは最初は冷たい水で、徐々に温かいお湯になりますが、お湯になるのを待たずに温水で顔が洗えるのは結構便利ですよ。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
