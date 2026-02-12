通勤・通学・部活、これ1つでOK！タフでシンプルな【コールマン】の35リットル多機能バックパックがAmazonで絶賛発売中！
毎日フル活用！タフで使いやすい【コールマン】の35リットル多機能バックパックがAmazonで絶賛発売中！
タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたシリーズ。荷物の多いアウトドアアクティビティはもちろん、通勤・通学、タウンユースまで、幅広いシーンで活躍。
日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。ノートPCやタブレットをはじめ教科書や書類(A3対応)、着替えなどを無理なく収納可。また、ボトムコンパートメントも装備しているためシューズや汚れもの等を分けて収納することができる。
防水性の高い生地+撥水ファスナーを採用することで雨の侵入を防ぐため、雨の日でも安心して使用できる。
四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用できる。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすいのが特徴。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易にできる。
