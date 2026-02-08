「にんべん」×和歌山梅農家のコラボが2月限定で開催！贅沢に楽しむ出汁と梅干しの共演
株式会社にんべんは、寺谷農園株式会社との期間限定コラボレーション企画を2026年2月1日から2月28日(土)までの期間限定で開催。「にんべん 日本橋本店」で、寺谷農園の梅干し4種類を販売するほか、梅干しとにんべんの出汁や調味料を使った料理を紹介するレシピカードを配布する。
【写真】香り高いしそと梅本来の酸味が楽しめる、寺谷農園こだわりの梅干し「伝承しそ漬梅」150グラム(777円)
また、日本橋の各店舗では、梅干しと出汁の組み合わせを楽しめる期間限定メニューも用意。専門店ならではの視点で提案する1杯や御膳を通して、梅干しの新しい味わい方に出合える内容となっている。
■「にんべん 日本橋本店」でのコラボレーション
■寺谷農園 梅干し商品の販売
にんべん 日本橋本店では、寺谷農園が手がけた梅干し4種類を販売する。同農園は南高梅発祥の地として知られる和歌山県みなべ町の山あいに位置し、栽培から加工、販売までを一貫して行う梅農家。古式伝承の仕込みにより、梅本来の味わいを大切にした梅干し作りを続けている。
販売期間：2026年2月1日〜2月28日(土)
「伝承しそ漬梅」150グラム(777円)
伝承白梅干を自家製の「薫りしそ」で重ね漬けしたしそ漬け梅。塩辛くなく、梅本来のすっぱい旨みを楽しめる。※塩分約15％
「伝承白干梅」150グラム(777円)
ミネラル豊富な「五島灘の塩」だけで漬け込んだ伝統の紀州の味。まろやかな酸っぱさがあとを引くおいしさ。※塩分約15％
「甘しそ南高梅」150グラム(777円)
良質な南高梅を自家製「薫りしそ」とりんご酢、種子島産の粗糖で漬け込んだ甘酸っぱいしそ漬け梅干し。※塩分約7％
「はちみつ南高梅」150グラム(777円)
塩、粗糖、りんご酢、みりん、はちみつのみで仕上げたあっさりとしたあと味のはちみつ漬け梅干し。※塩分約6％
■レシピカードの店頭配布
「寺谷農園×にんべん おすすめレシピ」のレシピカードを、にんべん 日本橋本店の店頭で配布する。
■鰹節専門店「にんべん 日本橋本店」通販カタログ「早春のおすすめ号」での掲載＆販売
年8回発刊される通販カタログ「早春のおすすめ号」にも今回のコラボレーションを掲載。本カタログでは、ここでしか読めない「鰹節」や「出汁」にまつわる特集を展開。誌面では、にんべん社員が寺谷農園を訪れ、生産現場の様子や取り組みを取材した内容を紹介している。カタログ数量限定で店頭で配布。
■「日本橋だし場 本店」でのコラボレーション
日本橋だし場 本店では、「伝承しそ漬梅」を使用したコラボメニュー「しそ漬梅入りかつお節だし」(300円)を期間限定で販売する。
販売店舗：日本橋だし場 本店
販売期間：2026年2月1日〜28日(土)
提供時間：11時〜18時
メニュー考案者のこだわりポイント
「鰹節本来の旨みを軽やかに楽しんでいただくため、伝承しそ漬梅を合わせました。味付けをせずとも、出汁の旨みと梅の酸味・塩味が互いに引き立て合う1杯です。梅が香る2月、寒さの残る毎日に、本商品とともにひと息ついていただければ幸いです」
■「日本橋だし場 はなれ」でのコラボレーション
日本橋だし場 はなれでは、「甘しそ南高梅」を使用したコラボメニュー「梅花茶漬け御膳」(1200円)を期間限定で提供。梅干しのさわやかな酸味と本枯鰹節の芳じゅんな香りを活かした茶漬けに、総菜と甘味を組み合わせた御膳。
販売店舗：日本橋だし場 はなれ
販売期間：2026年2月1日〜2月28日(土)
提供時間：ティータイム・ディナータイム
メニュー考案者のこだわりポイント
「立春を迎え、春を感じ始めるこの時期に、ひと足早く春の訪れを感じていただきたいという想いから考案いたしました。お茶漬けは、梅干しと本枯鰹節それぞれの食材本来のよさを味わっていただけるよう、あえてシンプルに仕立てました。生梅ふや5色あられが彩り豊かで、華やかな見た目もお楽しみいただけます」
■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」
今回の企画では、にんべんが誇る本枯鰹節の魅力をあらためて紹介。本枯鰹節は、カビ付けと天日干しを4回以上繰り返し、4〜6カ月かけて熟成させたもの。魚臭さの少ない芳じゅんな香りと、上品でまろやかな味わいが特徴で、出汁文化を支える存在だ。
■本コラボレーション企画担当者の声
■にんべん担当者の声
和食と相性のよい「梅干し」。梅干しを家に常備しておけば、ご飯のお供としてだけでなく、料理の調味料や具材のひとつとしてもお使いいただけます。今回は、和歌山県にある梅農家・寺谷農園の、厳選された食材のみを使用し、昔ながらの製法でひと粒ひと粒丁寧に作られたこだわりの梅干しを、にんべんで展開いたします。梅干しをそのまま食べるのはもちろんのこと、さまざまなお料理のアクセントとして取り入れてお楽しみいただけますと幸いです。にんべん 日本橋本店では、寺谷農園さまの梅干しがもつ梅本来の香りと、鰹節の旨みの組み合わせが魅力のレシピを4種類ご用意しました。早春の季節に、さっぱりとした梅干し料理をご家庭でぜひお楽しみください。
■寺谷農園担当者の声
私の家はみなべ町で4代続く梅農家です。高品質な梅干しをお届けするため、梅、しその栽培から加工販売まで一貫して行っております。梅を漬け込む際の原材料にこだわり、あと味のよい食材の風味を活かした梅干しに仕上げております。今回私自身も試食してみて梅干しと鰹節との相性のよさを再認識しました。皆様もぜひお試しください。私どもの梅干しが皆様の健康の一助となれば幸いです。
■寺谷農園について
寺谷農園は1921年ごろから梅の本場和歌山県みなべ町で梅栽培を行う四代続く梅農家。梅の栽培はもちろん、かおりたかい固有種のしそも自家栽培している。23年前からインターネット販売でスタートし、食材の風味を活かした梅干しは全国的に評判が高い。
■にんべんについて
にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「出汁」を使ったさまざまな商品を生み出し、日本の食文化を伝承。商品の開発・販売のほか、出汁コミュニティ・出汁専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節や出汁を味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、出汁の惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節や出汁に親しめる場も広げている。
■販売店舗
■にんべん 日本橋本店
東京・日本橋は「にんべん」の原点。これから350年、400年と、日本の誇りである「鰹節(熟成食品)」を後世に伝え、世界中の人たちに「出汁のおいしさ」を知ってほしいと考えている。「にんべん 日本橋本店」では、削りたての鰹節を提供する「日本橋削り場」や、「一汁一飯」がコンセプトの「日本橋だし場 本店」も人気。
住所： 東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1・1階
■日本橋だし場 本店
日本橋だし場 本店は、2010年のCOREDO室町1開業に際し、出汁を知る・楽しむ・味わう場、出汁コミュニティとしてオープンした鰹節専門店にんべん初の飲食業態。1杯150円で本格的な出汁が味わえる「鰹節出汁」が人気を集め、本物の出汁のおいしさに出合える場、出汁専門店として評判。「かつお節だし」や月替わりの「だしスープ」、「かつぶしめし」などの各種メニューには、同店がこだわり続ける本枯鰹節を使用している。
住所： 東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1・1階
■日本橋だし場 はなれ
2014年ににんべん創業の地である東京・日本橋にオープンし、“出汁の旨味”を活かした料理を一汁三菜のスタイルで提供する和ダイニング。
住所：東京都中央区日本橋室町2-3-1 COREDO室町2・1階
TEL：03-5205-8704
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
鰹節・鰹節出汁との組み合わせを通じて、「梅干し」の可能性・魅力を感じていただければと思い企画をスタートいたしました。
ーー今回の企画のイチオシは？
梅の風味と出汁の旨みが優しく広がる「しそ漬梅入りかつお節だし」や、春のおとずれを感じられる、彩り豊かな「梅花だし茶漬け御膳」がおすすめです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
にんべん 日本橋本店では、寺谷農園さまの梅干しが持つ梅本来の香りと、かつお節の旨みとの組み合わせが魅力のレシピを4種類ご用意しました。早春の季節に、さっぱりとした梅干し料理をご家庭でぜひお楽しみください。
伝統食材同士が出合うことで生まれる新たな味わい。梅干しと鰹節の奥深さを知るきっかけとして、期間限定の組み合わせを楽しんでみてはいかがだろうか。
