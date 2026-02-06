【実話】休日に息子を連れ出す優しいパパ→実は愛人のもとへ通い詰めていた衝撃の二重生活【作者に聞く】
Instagram(@negimayo3)やブログで活躍するクリエイターのネギマヨさん。作画担当のネギさんと原作担当のマヨさんが手がける『最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜』は、知人の体験談をベースにした衝撃作だ。育児に協力的な「優しい夫」が、実は愛人のもとへ息子を連れ出していたという異様な実態を描いている。
■異様な二重生活の実態
夫が自分の子どもを不倫相手の家に連れていき、家族ごっこをするという展開について、ネギさんは「体験談ということもあり、描いている我々も郁夫には常に怒りを感じていた」と憤りを隠さない。
マヨさんも「郁夫が徹頭徹尾ダメ男で、不倫相手のロイ子も異常に好戦的。キャラが濃くて楽しかった」と振り返る。本作は不倫のみならず、息子への虐待疑惑など親子に降りかかる過酷な試練が連続する。
■芯のある主人公像と母の絆
不遇な展開が続くからこそ、主人公のユナは芯のある強い性格として描かれた。マヨさんは「ユナの味方は実質、遠方に住むシングルの実母しかいない。実母のピンチに一瞬心がひるむが、気丈に育ててくれた母親と自分を重ね、戦うパワーに変えていく」と、母娘の絆を強調した。
一方、ネギさんは「マヨが描く子どもがかわいらしいので、タイチがつらい目にあうシーンを描くのは本当につらかった」と語る。
■読者を惹きつける山場と心理
物語には、思わず感情が揺さぶられる場面がいくつも用意されている。マヨさんは「ロイ子がユナを馬鹿にしに来るシーンや、温厚な郁夫が酒で豹変する場面」を見どころとして挙げた。
ネギさんも「酷い人だった義母に一泡吹かせるところも注目してほしい」と話す。登場人物それぞれの心理描写をわかりやすく伝えるよう意識された本作は、多くの読者に驚きと共感を与え続けている。
取材協力：ネギマヨ(@negimayo3)
