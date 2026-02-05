「住む場所がない…」 住宅難のツバメたちがスピーカーの上に巣を作る姿にSNSで共感の声が広がる【作者に聞く】
SNSを中心に野鳥にまつわる短編漫画を描いているpiro piro piccolo(@iirotorii)さん。スズメやメジロなど身近な野鳥をリアルに描き、野鳥の生態や習慣などを知ることができる。今回はX(旧Twitter)にて4.1万を超えるいいねを獲得した「住宅難のツバメたち」などツバメが登場する漫画を紹介するとともに、本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、piro piro piccoloさんにインタビューした。
春になると、気づけば空をすいっと横切っていくツバメの姿が目に入る。その小さな存在に足を止めて見入った経験がある人も多いのではないだろうか。野鳥をテーマにした漫画を描く作家・piro piro piccoloさんの短編漫画である本作「住宅難のツバメたち」は、そんな身近な生きものをやさしく見つめ直させてくれる作品だ。
物語に描かれているのは、巣作りの場所を探して街を飛び回るツバメたちの姿。本来なら安心できそうな道の駅ですら受け入れてもらえず、行き場を失ってしまう現実が、穏やかなタッチで綴られている。近年ではスピーカーの上や監視カメラのそばに巣を作るツバメも増えており、SNSには「うちの近所にもいた」「まさに同じ場所だった」といった共感の声が寄せられている。
バードウォッチングが趣味だというpiro piro piccoloさんが漫画を描き始めたのは、「野鳥を見たときの感動的なシーンやおもしろいシーンを残したいと思い、描き始めた」と語り、日頃から鳥たちをじっくり観察しながら絵を描いているという。
本作を描いたきっかけは、「海岸で鳥を観察していたら、(おそらく南の方から)海を越えて渡ってきたツバメが現れたときは本当に感動しました！労いたい気持ちでいっぱいでした」と話す。エピソードからも、鳥たちへの深い愛情が伝わってくる。
少し視線を上げて空を見渡すだけで、いつもの景色は違って見えてくる。「住宅難のツバメたち」は、そんな小さな気づきをそっと届けてくれる作品だ。
取材協力：piro piro piccolo(@iirotorii)
