漆黒の中に、70色の光で彩る時刻が浮かびあがる。わたしだけのアイテム【セイコークロック】の置き時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
寝室に、デスクに、ひとつの美意識をプラスしよう【セイコークロック】の置き時計がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
セイコークロックの置き時計は、スタイリッシュな漆黒の文字板とこだわりの書体が絶妙に調和した電波時計。70色のグラデーションから好みの色を選んで、自分らしい空間演出が可能。ゆるやかに変化する光が、インテリアのアクセントにもなる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
文字の視認性は高く、昼夜問わず快適に時刻を確認できる設計。交流タイプで安定した電源供給が可能な上、明るさは3段階で調整できるため、寝室での使用にも優しい配慮がなされている。
側面にはUSB充電ポートを搭載しており、スマホなどの充電にも活躍。
枕元やワークスペースに置いても使いやすく、機能性とデザインを両立したモデルとなっている。
