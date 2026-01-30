買ったばかりの宝くじに人生賭けて退職宣言!?勘違い部下と冷静沈着上司の温度差に…失笑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在は不定期であるものの未だ投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者にもしも宝くじが当たったら何に使いたいかも聞いた。
最初に紹介するのは「宝くじ」というエピソード。ある日、会社の上司に突然辞表を差し出す男性。あまりに急な出来事に驚く上司に対し、男性は余裕の笑みを浮かべながら「宝くじですよ」と一言。まさかの高額当選かと思いきや、男性が見せたのは“昨日買ったばかり”の宝くじだった。勢いだけで突き進む主人公と、冷静すぎる上司のやり取りが笑いを誘うストーリーだ。
作者であるのぞみわたるさんに、もしも宝くじが当たったら何に使いたいかを聞いてみると、「ロケットに乗って宇宙に行ってみたいですね。それでまだ余っていたら、SNSでお金を配りたいです」と、夢のある(？)答えを語ってくれた。
次に紹介するのは「怖い話」と題されたエピソード。男性が体験したという“めちゃくちゃ怖い出来事”を友人に語り始めるが、その内容はどこかズレていて…？トイレで起きた出来事を真剣に話す本人と、それを聞いて思わずツッコミたくなる友人の温度差が絶妙な作品となっている。
のぞみさん自身の怖い体験についても聞いてみると、「家に帰ったら玄関に置いてあるはずのスニーカーがなくて、一瞬ゾッとしたんです。でも、その日は自分がその靴を履いて出かけていました」と、こちらもきれいなオチ付きで教えてくれた。
今回紹介した2作品はいずれも、日常のちょっとした出来事を軽やかに笑いへ変えてくれるギャグ漫画だ。最近あまり笑えていない人や、気負わず読める漫画を探している人は、ぜひ「のぞみわたるのギャグ漫画」を読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。