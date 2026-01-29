動きに寄り添い、寒さを忘れさせるスマートなゴルフブルゾン【ニューバランス】のブルゾンがAmazonに登場中‼
天候もスイングも気にせず楽しめる、軽やかで頼れる一枚【ニューバランス】のブルゾンがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ニューバランスのブルゾンは、ゴルフシーンはもちろん、タウンユースにも馴染む着回し力の高い一枚だ。優れたストレッチ性と伸縮回復性を持つ高機能糸を使用しており、スイング時の動きにしなやかにフィットする快適な着心地を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
撥水性にも優れているため、天候が変わりやすいラウンドでも安心して着用できる。
切り替えのカッティングがスポーティーな印象を与えつつ、コンパクトなシルエットがクラシカルな雰囲気を添えている。中綿には「THERMOLITE EcoMade」を採用し、軽さと保温性を両立。再生ポリエステルを50％以上使用した環境配慮型の素材使いも魅力だ。
ニューバランスらしい洗練されたデザインと機能性が融合し、ゴルフをより快適に、そしてスタイリッシュに楽しめるブルゾンとなっている。
