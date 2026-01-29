「そんなバカな！」と思っていたのに…愛犬に子供の名を呼んでしまった!!「わかるー」「うちもです」共感の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
我が子の名前とペットの名前を呼び間違えた経験がある人は、どれほどいるだろうか？ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんが「子供の前とペットの名前わりと間違えがち」というタイトルの漫画をInstagramにアップするや否や「わかるー」「うちもです」という声が相次いだ。本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
2022年1月に柴犬2匹を飼い始めた作者のユウコトリトリさん。以前は「子供とペットの名前を混同するなんて、さすがにないでしょ」と思っていたという。しかし、現在3人の子供と柴犬2匹を育てるなかで、「とっさのときは間違えがちですね」と打ち明ける。
その理由について、ユウコトリトリさんは「頭の中で同じカテゴリーに分類されているもの同士は、間違えやすいんだそうです」と説明する。実際、ユウコトリトリ家では柴犬兄と長男次男、柴犬妹と長女を言い間違えてしまうそうだ。さらに、「犬たちも大切な家族ですもの！」としつつも、「まぁ『私の頭がポンコツだから』という理由も否めませんが…(笑)」と、ユーモアたっぷりに明かしてくれた。
一方で、「犬と息子は間違えるが、娘は間違えない」という声もあるが、一女二男の子供がいるユウコトリトリ家では「確かに息子と犬よりは頻度が少ない気がするものの、娘と犬もときどき間違えます」とのことだ。
また、読者からは「父が犬と間違えて『〇〇(私)！おすわり！』と言った」「母から『こら！〇〇(私)！こんなところでおしっこしないの!!』と盛大に間違えられた」といった、思わず笑ってしまう体験談が多数寄せられた。そんななか、ユウコトリトリさん自身の最大の言い間違いについて尋ねると、「よく間違えているので把握しきれていないのですが、最近では『イチタロウ(長男)、ハウス！』と声高らかに犬にコマンドを出したことでしょうか…」と教えてくれた。
「わかるー」「うちもです」など共感の声が相次いだ本作「子供の前とペットの名前わりと間違えがち」。笑いを欲している人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。