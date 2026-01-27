「察してよ！」怒るとトゲトゲになっちゃう彼女がめんどくさい!?わがままがちょっとだけ愛おしくなる作品【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「疲れて丸くなっちゃった」駅に迎えに行くと、彼女が丸い生き物になっていた。どうやら、疲れると丸くなるらしい。別の日、待ち合わせ場所に遅刻すると、丸い生き物は「遅れるときはメールしてよ!!」と、トゲトゲしていた。実物の彼女がトゲトゲすると面倒だと思うのに、不思議とトゲトゲちゃんだと許せてしまう、ミヤギトオル(@mitume333)さんの「彼女が丸くなった」シリーズを紹介したい。
本作「彼女が丸くなった」シリーズを描いたミヤギトオルさんに制作のきっかけを訊ねると、「身の回りの人を参考に描きました。街中で目にしたおもしろい人や、やりとりなどをきっかけによく漫画を描きます」と教えてくれた。疲れると丸くなり、怒るとトゲトゲちゃんに変化する彼女については、「人間に戻したいのですが、実際描くとなかなか戻りません」とこぼすミヤギさん。次に続編を描くときには、彼女を人間の姿に戻したいと常々思っているのだそうだ。
大盛りパスタを食べたい、ラーメンを食べたいと、彼にわがままをいうところがとてもかわいい"丸くなった彼女"。読者からは「こうやって不機嫌が目に見えてわかるといいのに…」という素直な感想が届けられている。ミヤギさんは「確かに見た目でハッキリわかると便利ですね。でも長く一緒にいるとなんとなくわかるようになりますね。今、少しトゲッとしたかな？など。相手の気持ちを直接言葉で聞かずに、察することが大切だなと最近思います」と長年の経験によって培われる自身の考えを述べる。
さらにミヤギさんは、彼女と過ごす日常を少し変わった視点で描く本作以外にも、妖怪や怪異をテーマにした作品を多く手がけている。もともと妖怪や不思議な話が大好きなのだそうで、「ストレートにそういうジャンルの話をやるとうまくいかないので、少し崩して身近な話にして描くことが多いです」と、制作においては好きと需要のバランスを上手くとっている様子が窺えた。
「察してよ！」なトゲトゲまあるい彼女との日常が気になる人はぜひ一度読んでみて！
取材協力：ミヤギトオル(@mitume333)