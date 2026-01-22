“ビターなスヌーピー”がかわいすぎ！バレンタインにぴったりのCacaoぬいぐるみシリーズ第2弾
コミック「PEANUTS」に登場する世界一有名なビーグル犬・スヌーピーが、バレンタインにぴったりな装いで登場！ここでは、ビターチョコ色に染まったスヌーピーの新作ぬいぐるみ「Cacaoシリーズ」第2弾を紹介しよう。
【画像】「スヌーピー Cacaoシリーズ第2弾」を全種類見る
■チョコレートをイメージした「Cacaoシリーズ」に新色が仲間入り
Cacaoシリーズは、タカラトミーアーツが展開するオリジナルデザインのぬいぐるみ。2025年2月に発売された第1弾「ホワイトチョコ＆ミルクチョコ」カラーが大好評を博し、今回待望の第2弾が登場。「ビターチョコ」と「ストロベリーチョコ」をイメージした新色が仲間入りした。
■ほっと癒やされる「すやすやフレンド」
幸せそうなすやすやポーズと、ころんとしたフォルムがかわいい「すやすやフレンド」。大きめサイズの「Cacao すやすやフレンド ぬいぐるみS スヌーピー」(2640円)は、深みのある茶色が落ち着いた印象のビターチョコカラー。デスクやベッドサイドに置けば癒やしのインテリアに。
コンパクトな「Cacao すやすやフレンド ボールチェーンマスコット スヌーピー」(各2200円)は、ビターチョコとホワイト＆ストロベリーの2色展開で、バッグやポーチに付けていつでもスヌーピーと一緒におでかけできる。いずれも、チョコレートの包み紙をモチーフにした「Cacao PEANUTS」の金色織ネームもポイントになっている。
■ぬい撮り派に！タッセル付き「ちょっこりさんバッグチャーム」
第2弾では、ぬい撮り専用ぬいぐるみとして人気の「ちょっこりさん」がタッセル付きバッグチャームとして登場。「Cacao ちょっこりさんバッグチャーム スヌーピー」(各1980円)は、ホワイト＆ミルク、ビターチョコ、ホワイト＆ストロベリーの全3種がラインナップ。おしりにはカカオ豆をデザインしたオリジナルタグが付いており、後ろ姿までかわいい。手のひらサイズなので、おでかけや旅行のおともにも最適だ。
これらのアイテムは、全国のスヌーピータウンショップ28店舗とタカラトミーモール、Amazonで販売中。バレンタインシーズンに向けて、大切な人へのギフトにも自分へのご褒美にもおすすめ。ビターなスヌーピーと一緒に、ほっと一息つけるリラックスタイムを過ごしてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】「スヌーピー Cacaoシリーズ第2弾」を全種類見る
■チョコレートをイメージした「Cacaoシリーズ」に新色が仲間入り
Cacaoシリーズは、タカラトミーアーツが展開するオリジナルデザインのぬいぐるみ。2025年2月に発売された第1弾「ホワイトチョコ＆ミルクチョコ」カラーが大好評を博し、今回待望の第2弾が登場。「ビターチョコ」と「ストロベリーチョコ」をイメージした新色が仲間入りした。
幸せそうなすやすやポーズと、ころんとしたフォルムがかわいい「すやすやフレンド」。大きめサイズの「Cacao すやすやフレンド ぬいぐるみS スヌーピー」(2640円)は、深みのある茶色が落ち着いた印象のビターチョコカラー。デスクやベッドサイドに置けば癒やしのインテリアに。
コンパクトな「Cacao すやすやフレンド ボールチェーンマスコット スヌーピー」(各2200円)は、ビターチョコとホワイト＆ストロベリーの2色展開で、バッグやポーチに付けていつでもスヌーピーと一緒におでかけできる。いずれも、チョコレートの包み紙をモチーフにした「Cacao PEANUTS」の金色織ネームもポイントになっている。
■ぬい撮り派に！タッセル付き「ちょっこりさんバッグチャーム」
第2弾では、ぬい撮り専用ぬいぐるみとして人気の「ちょっこりさん」がタッセル付きバッグチャームとして登場。「Cacao ちょっこりさんバッグチャーム スヌーピー」(各1980円)は、ホワイト＆ミルク、ビターチョコ、ホワイト＆ストロベリーの全3種がラインナップ。おしりにはカカオ豆をデザインしたオリジナルタグが付いており、後ろ姿までかわいい。手のひらサイズなので、おでかけや旅行のおともにも最適だ。
これらのアイテムは、全国のスヌーピータウンショップ28店舗とタカラトミーモール、Amazonで販売中。バレンタインシーズンに向けて、大切な人へのギフトにも自分へのご褒美にもおすすめ。ビターなスヌーピーと一緒に、ほっと一息つけるリラックスタイムを過ごしてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC