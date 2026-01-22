どこでも飲み頃をキープ。使いやすさと高級感を備えた真空タンブラー【コールマン】のアウトドアタンブラーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
大容量でしっかり保温・保冷。アウトドアにも日常にも寄り添う一杯【コールマン】のアウトドアタンブラーがAmazonに登場!
コールマンのアウトドアタンブラーは、キャンプやバーベキューはもちろん、室内やガーデン、ベランダ、オフィス、学校、ドライブなど、あらゆるシーンで活躍する真空断熱タンブラーだ。高級感のある光沢加工を施したステンレス製で、約590ミリリットルの大容量ながら扱いやすく、保温・保冷どちらにも優れた性能を発揮する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
パッキン付きの蓋を外せば大きな氷も入れられる広い開口部で、洗浄が簡単に行えるのも魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
保温効力は1時間で82度以上、保冷効力は1時間で5度以下を保ち、飲み頃の温度をしっかりキープしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
蓋にはパッキンが付いており、飲み物がこぼれにくい安心設計。飲み口はスライド式で、アウトドアでも異物が入りにくく、快適に使える。日常からアウトドアまで幅広く寄り添う、頼れるタンブラーだ。
大容量でしっかり保温・保冷。アウトドアにも日常にも寄り添う一杯【コールマン】のアウトドアタンブラーがAmazonに登場!
コールマンのアウトドアタンブラーは、キャンプやバーベキューはもちろん、室内やガーデン、ベランダ、オフィス、学校、ドライブなど、あらゆるシーンで活躍する真空断熱タンブラーだ。高級感のある光沢加工を施したステンレス製で、約590ミリリットルの大容量ながら扱いやすく、保温・保冷どちらにも優れた性能を発揮する。
→【アイテム詳細を見る】
パッキン付きの蓋を外せば大きな氷も入れられる広い開口部で、洗浄が簡単に行えるのも魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
保温効力は1時間で82度以上、保冷効力は1時間で5度以下を保ち、飲み頃の温度をしっかりキープしてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
蓋にはパッキンが付いており、飲み物がこぼれにくい安心設計。飲み口はスライド式で、アウトドアでも異物が入りにくく、快適に使える。日常からアウトドアまで幅広く寄り添う、頼れるタンブラーだ。