¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¿®Íê¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!

¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Íú¤­¿´ÃÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿C-CAPÅëºÜ¤Î2ÁØ¹½Â¤¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÈPU¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¡¢Â­¸µ¤Ë²÷Å¬¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹»þ´Ö¤ÎÊâ¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£

»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ð¤º³èÌö¤¹¤ë¡£

¤³¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿®Íê¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤À¡£