º£Æü¤â¡¢ÎÃ¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
»þ·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤â¤¦24»þÈ¾¤À¡£¤¤Ã¤Èº£Æü¤â¡¢ÃÙ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤òÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç½Ì¤³¤á¤ë¡£
¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£
»ÅÊý¤Ê¤¯¥â¥³¥â¥³¤Î·¤²¼¤òÍú¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤¤¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ°Õ¤Ë¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤¦¡¢ÎÃ¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤·¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Â³¦¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ¡¢ÎÃ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤¹¤¬¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤â¤¦ÌµÍý¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢»ä¤Ï¸áÁ°2»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¤·¤¿ÎÃ¤Ë¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤Î¡£ÊÌ¤ì¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¡×
A1¡§¾Íè¤Î¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹ÌµÀÕÇ¤¤¹¤®¤ë¡£
ÎÃ¤È¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£32ºÐ¤Î»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÃ¤Ï27ºÐ¡¢5ºÐ¤âÇ¯²¼¤ÎÈà¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¤È¤Æ¤âµ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¤·¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢»ä¤¬ÎÃ¤Î²È¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à·Á¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Èà¤¬¼ã¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢À³Ê¤Ê¤Î¤«¡Ä¡¢ÎÃ¤Ï°û¤à¤È¤«¤Ê¤ê¿¼¼ò¤Ë¤Ê¤êÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤À¤·¡¢24»þ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢²¿¤âÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é»ä¤¬¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÎÃ¤âÎÃ¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Õ¤é¤Ê¤¤¤·È¿¾Ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Í¤§ÎÃ¡£µ¢¤ê¤¬ÌëÃæ12»þ²á¤®¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢Íí¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¿ì¤¦Á°¤Ë¡¢¡Øº£Æü¤Ï12»þ²á¤®¤ë¤«¤â¡Ù¤È¤«¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤É¤ì¤À¤±À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡ÖÊÌ¤Ë¡¢¡ØËèÆüÏ¢Íí¤·¤í¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£º³ºÙ¤Ê¥±¥ó¥«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤ì¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
·ë¶É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¼Õ¤Ã¤Æ¸µ¤µ¤ä¤ËÌá¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸òºÝ3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÉÔËþ¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì±þ¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ëÎÃ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¼´¤¬»ä¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÃ¡¢»äÍèÇ¯¤Ç36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×
¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤â¤¦ÆàÄÅÈþ¤â36ºÐ¤«¡×
¡ÖÆàÄÅÈþ¤Ã¤Æ¼ã¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¤Þ¤¡¡ÄÎÃ¤¬¼ã¤¤¤«¤é¤Í¡×
Ç¯Îðº¹¤Ï¡¢°ìÀ¸½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤â¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÎÃ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â½÷À¤Ë¤Ï½÷ÀÆÃÍ¤Î¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÎÃ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤«Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡ÖÍß¤·¤¤¤è¡£¤Ç¤â¤Þ¤ÀÀè¤«¤Ê¡×
¡Ö»ä¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ë¡©¡×
º£¤Ï°å³Ø¤ÎÈ¯Ã£¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤á¤ëÇ¯Îð¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¥¨¥´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤È3Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤¸¤ãÃÙ¤¤¤è¡Ä¡×
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡×
¡ÖÂç¾æÉ×¤«Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÂç¾æÉ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢ÎÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¬°ìÊýÅª¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾¡¼ê¤ËºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤ÎÊý¤À¤·¡¢º£Ç¯¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÃ¤Ë¡¢¡Ö»Òºî¤ê¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¡ª¡ª¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï²¿¤«°ã¤¦¡£
Èà¤Ïº£¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢»Òºî¤ê¤ÏÆó¿Í¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â»ä¤ÎÇ¯Îð¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦ºÐ¤À¤«¤é¡×¤È¤«¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡ÖÇ¯¾å¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡½ Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤À¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¡ÈÀäÂÐ¤Ë¡ÉÍß¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡©
¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÎÃ¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¤³¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤ÎÅú¤¨¤â½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹ï¡¹¤È²á¤®¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÌå¡¹¤È¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
A2¡§¸òºÝ3Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤ò½Â¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤½¤¦¤ÊÎÃ¡£º£Ç¯¤âË»¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤âË»¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¤»¤á¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï11·î¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹ÎÃ¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤â¡¢°û¤ß¤¬Â³¤¯¤Î¡©ÃÙ¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÂ¿¾¯ÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¤µ¡ÄËÍ¤¬ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆàÄÅÈþ¤¬°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
¡½ ¤É¤¦¤»¤Þ¤¿¡¢Ï¢Æü¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÆàÄÅÈþ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤À¤«¤éÏ¢Æüµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤ÎÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦²¿¤â´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢»ä¤Î¿´¤¬¥¨¥°¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎÃ¡£Ç¯»Ï¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
¡Ö¤¢¡¼¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ö»ä¤Î²È¤Ç¡¢¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤ë¡©¡×
»ä¤Î¼Â²È¤Ï¡¢Ä´ÉÛ¤Ë¤¢¤ë¡£¼Â¤ÏÊì¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢ÎÃ·¯¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
36ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¡¢¸òºÝ3Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ëÈà»á¤ò°ìÅÙ¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¤À¤«¤éÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÎÃ¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÃ¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤·¡¢¥´¥â¥´¥â¤È²¿¤«¸ýäÆ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤ä¡£ÌÂÏÇ¤À¤È»×¤¦¤·¡×
¡ÖÌÂÏÇ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡£»ä¤Ïµ¢¤ë¤·¡¢¤ª¤»¤Á¤ÏÃ¯¤¬Íè¤Æ¤âÍè¤Ê¤¯¤Æ¤âºî¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡×
¡ÖÆàÄÅÈþ¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤Ê¤è¡×
¡½ ¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤Î¤è¡£°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡£
¤Ç¤âÎÃ¤Ïº£²ó¤â»ä¤Î²È¤ËÍè¤ë¤È¤«¡¢Î¾¿Æ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÎÃ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£°ìÃ¶¡¢¼Â²È¤Ë´é½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¡×
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢»ä¤¬ÎÃ¤Î¤´¼Â²È¤Ø¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¤´°§»¢¤â¤·¤¿¤¤¤·¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤è¡£ÆàÄÅÈþ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Æ¡×
100Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢»ä¤äÎÃ¤Î¼Â²È¤¬¤É¤³¤«¤ÎÎ¥Åç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÒÆ»5»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÊÕîÁ¤Ê¾ì½ê¡Ä¤È¤«¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡£
¤·¤«¤·»ä¤Î¼Â²È¤ÏÄ´ÉÛ¤À¤·¡¢ÎÃ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´¼Â²È¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¡£30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¹Ô¤±¤ë¶á¾ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï°ìÅÙ¤âÎÃ¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¼Â¤ÏËèÇ¯¡¢¤ªÀµ·î¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î²È¤Ø¤´°§»¢¤Ø¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡£
¤Ç¤âÎÃ¤Ï¤½¤Îµ¤¤Ï¥¼¥í¤À¡£
»ä¤Î²È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÎÃ¤Î¤´¼Â²È¤Ë¤¹¤é»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢·ëº§¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤í¤½¤íÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤â²¿¤âÆ°¤«¤º¡¢¼Â²È¤ØÍè¤ë¤Î¤âµñ¤àÎÃ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡½ ¤³¤ì¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÎÃ¤ÎÅú¤¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
ÎÃ¤ÎÇ¯Îð¤À¤±¤¬¡¢¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÎÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍî¤ÁÃå¤¯µ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡Ö·èÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤¬¤¤¤¤¡£º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×
»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤òÃµ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ÎÃ¤â¡¢½Ð»º¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡Ö¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤ì¤è¤¦¡×
¤½¤¦»×¤¤¡¢30ÂåÁ°È¾¤ÎÌó3Ç¯¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹¤¯¤Æµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿Îø¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
