冬の冷え対策はグンゼの腹巻＆ショーツで決まり！温活アイテム特集

12月22日の冬至は、1年で昼が最も短く、夜が最も長くなる日。この寒い時期、体を温める「温活」は大切です。特にお腹の冷えを防ぐためには、グンゼの腹巻や腹巻一体型ショーツがぴったり！高い吸湿発熱性や肌触りの良さで、寒さが厳しい季節も快適に過ごせます。今回は、冬の冷え対策におすすめのグンゼのアイテムをご紹介します♪

グンゼの腹巻で温活を始めよう！寒い冬も心地よく

グンゼの腹巻は、肌に優しい素材を使ったものが多く、快適な着心地が魅力です。

例えば、「愛情腹巻（男女兼用）」は、綿95％のコットン混素材で作られており、夏は冷房対策として、冬は寒さ対策として年間を通じて使えます。

価格は\1,100（税込）からと手頃で、伸縮性が高いため、体にしっかりフィットしつつも締め付け感はありません。

また、「CFA【極厚】はらまき」は、吸湿発熱素材を使用しており、しっかりとお腹を温めてくれるので、寒い冬でも安心です♡

腹巻一体型ショーツでお腹からお尻までしっかり温めよう！

キレイラボ【綿混起毛】1分丈ハイウエストショーツ

ホットマジック【綿のチカラ】ハラマキ付き1分丈ショーツ

グンゼでは、腹巻部分がショーツと一体化しているアイテムもあります。

例えば、「キレイラボ【綿混起毛】1分丈ハイウエストショーツ」は、縫い目を使わず接着仕様にすることで、肌ストレスを軽減。

価格は\1,760（税込）で、ふんわりした厚みのある起毛素材でしっかりと温かさをキープできます。

また、「ホットマジック【綿のチカラ】ハラマキ付き1分丈ショーツ」は、吸湿発熱性の高い素材で、腹巻きと一体型だから、ずれずに快適に温活できます。

これでお腹からお尻までしっかり温められ、冷えを防止できます♡

冬の温活にぴったり！グンゼの腹巻＆ショーツで快適に過ごす

冬の冷え対策に欠かせないアイテムとして、グンゼの腹巻と腹巻一体型ショーツは心強い味方です。どちらも、肌触りの良い素材を使用し、快適に着用できるのが魅力。

特にお腹周りの冷えが気になる季節には、これらのアイテムが欠かせません。さらに、見た目にもスマートで、服に響かず、普段使いもしやすいです。

暖かさをキープしつつ、快適に過ごせるグンゼのアイテムで、冬の温活を始めましょう♪

グンゼの腹巻＆ショーツで温活を快適に楽しもう！

冬の冷え対策には、グンゼの腹巻や腹巻一体型ショーツが最適です。肌に優しい素材で温かさをキープし、快適に過ごすことができます。

さらに、ズレにくく着ぶくれもしにくいため、普段使いにもぴったり！

寒い季節にぴったりなアイテムを手に入れて、温活を楽しんでください♡体の芯から温まることで、寒さに負けず元気に過ごせますよ♪