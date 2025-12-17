「駆け引きとか無理…」素直すぎる女性が恋でつまずきやすい理由
「駆け引きなんてできないし、したくない…」
そんな風に感じる女性は少なくありません。
素直でまっすぐな性格は魅力ですが、恋の場面では
“気持ちが伝わりすぎてしまう”ことでつまずくことも。
そこで今回は、駆け引きが苦手な女性が抱えがちな恋の悩みを紹介します。
気持ちを素直に出す分、男性にナメられてしまう
好きだと思ったらすぐ態度に出たり、
好意を隠せずまっすぐ向き合ってしまうタイプ。
その素直さが魅力でも、男性によっては
「こいつは俺のこと好きだから大丈夫」とナメられ、
大切にされる順番が後回しになることもあります。
距離感の調整がうまくできないことが多い
駆け引きができない女性は、
“ちょうどいい距離”をつかむのが苦手な傾向も。
男性からのペースに流されてしまい、
気づけば恋が急に進んだり、逆に停滞したり…。
関係が安定する前に不安が増えることがあります。
男性の反応に振り回されやすく、心が疲れやすい
返信のテンポ、会話の温度、ちょっとした言い回し。
駆け引きが苦手な女性は、“答え合わせ”をしたい気持ちが強い傾向も。
そのため、男性の態度がいつも気になって心が疲れてしまうことがあります。
駆け引きが苦手なのは不器用だからではなく、あなたが“恋に誠実”な証拠。
素直さは大きな魅力ですが、少しだけマイペースを意識するだけで、
恋はもっと心地よく、続けやすくなりますよ。
