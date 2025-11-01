ポイントは「首元の余白」顔が大きく見えない「ゆるくてキレイなニット」の選び方

ボトムにインしてもバランスがとりやすいデザインでトップスを選べば、着方に悩まずコーディネートも自ずと増えるはず。装飾はネックラインに集めたトップスで、ミニマムな着方でもコンパクトなシルエットは保ちつつ、華やかな印象が際立たせて。



ニュアンスが加わる「首元ゆるめのタートル」

脱力感のある首元のたゆみとやわらかな風合いが、洒脱なムードを演出。ネックの自然な落ち感によって首まわりの細さがきわ立ち、小顔効果も期待できる。



ウールパンツに隙を生む、軽やかなシアーでほのかに女っぽく

タートルトップス／フィル ザ ビル（フィル ザ ビル マーカンタイル）　グレーパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）　キャップ／’47　ピアス 7,480円／LUV AJ（ZUTTOHOLIC）　ベルト／ROH SEOUL　ローファー／HARUTA　インナー／スタイリスト私物


首元の自然なドレープとほんのり肌が透けるシアー素材が、カジュアルな中にフェミニンな要素をひとさじ。薄手だからINしてももたつきにくい。



「まとわりつかない」程よい余白がある黒タートル

ブラックデニムパンツ／upper hights（ゲストリスト）　タートルネックカットソー／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　ベルト／DEHANCHE（S&T）　バッグ／STAND OIL（ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング ルミネ有楽町店）　シューズ／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）


腰まわりはコンパクトながら脚線を拾わない絶妙なゆるさ黒デニムは、双子のセシリーとともにジュエリーブランドを立ち上げ、モデルとしても活躍するアマリーとアッパーハイツとのコラボアイテム。上質で心地よい素材による余白で、硬派な黒を女性らしく転換。タックIN＋ベルトで引き締めてすっきりと。



白シャツ感覚で使えるスムースなタートル

タートルネックトップス／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店）　中に着たグレーボトルネックプルオーバー／TICCA　グレーパンツ／Oblada（シンチ）　バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン）　ローファー／A de Vivre


なめらかなスーピマコットンを使用した、身ごろもそでも首まわりにもゆとりのあるタートルネック。ニットほどかっちり見えず、カジュアルな装いにもなんなくマッチ。シャツのようなカフス仕立てのそでで、まくったときもぴったりとまる。



