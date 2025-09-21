フレッシュネスバーガー♡国産きのこ×チーズが香る「贅沢マッシュルームバーガー」

フレッシュネスバーガーから、この秋限定の贅沢な新作が登場します♡ 人気の「マッシュルームチーズバーガー」シリーズに、国産マッシュルームをたっぷり使用した「トリプル」「ダブル」が加わり、さらにリッチな味わいに。ポルチーニやトリュフを使用したソースと肉厚パティ、とろけるチーズの組み合わせは、秋の食欲を存分に満たしてくれること間違いなしです。

ゴロッと増量！国産マッシュルームの旨み

トリプルマッシュルームチーズバーガー

ダブルマッシュルームチーズバーガー

「トリプルマッシュルームチーズバーガー」（1,090円）と「ダブルマッシュルームチーズバーガー」（990円）は、それぞれマッシュルームを通常の3倍・2倍使用。

店内で30秒だけグリルすることで、香ばしさとジューシーさを引き出しています。ゴロッとした食感は、まるでメインディッシュのような存在感♡

噛むたびにきのこの旨みが広がり、秋ならではの贅沢を楽しめます。

贅沢きのこソースとチーズのマリアージュ

ソースには世界三大きのこの「ポルチーニ」「トリュフ」を使用。ポルチーニのクリーミーで芳醇な香り、トリュフの上品な風味が、マッシュルームの旨みをさらに引き立てます。

肉厚なプレミアムビーフパティと濃厚なレッドチェダーチーズが加わることで、満足感の高い仕上がりに。まさに“きのこ尽くし”の贅沢バーガーです。

限定ドリンク「クラフトアップルジンジャーレモネード」も♡

同時に登場する「クラフトアップルジンジャーレモネード」（540円）は、国産りんごをたっぷり使用した爽やかな一杯。ICEとHOTから選べ、食後のリフレッシュにもぴったりです。

りんごはフォークで食べることもできるので、デザート感覚で楽しめるのも嬉しいポイント♪バーガーと一緒に味わえば、秋のごちそうセットが完成します。

秋のごちそうバーガーで季節を満喫して

フレッシュネスバーガーの秋限定「トリプルマッシュルームチーズバーガー」（1,090円）と「ダブルマッシュルームチーズバーガー」（990円）は、2025年9月24日（水）～10月14日（火）まで全国店舗で販売。

贅沢きのこソースとジューシーパティの組み合わせは、今しか味わえない特別な美味しさです♡ ぜひこの秋は、フレッシュネスの季節限定バーガーで至福のひとときを。