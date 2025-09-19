この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「コレ知ってる？目の奥が痛い人必見！簡単セルフケア法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、目の奥の痛みや疲れに悩む人向けの“指でできる簡単セルフケア”について解説した。



片岡氏は「目の奥がなんか痛い？そんな方からやってみて」と語りかけ、道具を使わず指だけで目の周辺をほぐす方法を紹介。「ちょ輪ど眼輪筋、真ん中の部分を抑えてあげることによって、目の周りの血流を改善」とその効果を強調し、「それをすることによって、目の奥の疲れが取れていくので、一緒にやっていきましょう」と視聴者に寄り添った。



具体的な方法として、目の上と下の部分を「優しく押して、優しく離す」動作を3回繰り返し、続いて親指で目のくぼみを押して離すケアを提案。「ついつい強く押しがちですけど、優しくやるのがポイント」と、力加減にも注意を呼びかけた。さらに「手を2本にしてこめかみを優しくくるくるとのの字を書きます」とし、「内から外、5回書いてあげたらOK」とアドバイスしている。



片岡氏は最後に「たったこれだけなんですけど、終わったら目がパッチリするのを感じてるはず。どこでもできるので、ぜひやってみてください」と締めくくり、手軽にできるセルフケア法の啓蒙を呼びかけた。