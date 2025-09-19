カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が直伝！「指だけで目の奥スッキリ」簡単セルフケア法が話題
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「コレ知ってる？目の奥が痛い人必見！簡単セルフケア法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、目の奥の痛みや疲れに悩む人向けの“指でできる簡単セルフケア”について解説した。
片岡氏は「目の奥がなんか痛い？そんな方からやってみて」と語りかけ、道具を使わず指だけで目の周辺をほぐす方法を紹介。「ちょ輪ど眼輪筋、真ん中の部分を抑えてあげることによって、目の周りの血流を改善」とその効果を強調し、「それをすることによって、目の奥の疲れが取れていくので、一緒にやっていきましょう」と視聴者に寄り添った。
具体的な方法として、目の上と下の部分を「優しく押して、優しく離す」動作を3回繰り返し、続いて親指で目のくぼみを押して離すケアを提案。「ついつい強く押しがちですけど、優しくやるのがポイント」と、力加減にも注意を呼びかけた。さらに「手を2本にしてこめかみを優しくくるくるとのの字を書きます」とし、「内から外、5回書いてあげたらOK」とアドバイスしている。
片岡氏は最後に「たったこれだけなんですけど、終わったら目がパッチリするのを感じてるはず。どこでもできるので、ぜひやってみてください」と締めくくり、手軽にできるセルフケア法の啓蒙を呼びかけた。
片岡氏は「目の奥がなんか痛い？そんな方からやってみて」と語りかけ、道具を使わず指だけで目の周辺をほぐす方法を紹介。「ちょ輪ど眼輪筋、真ん中の部分を抑えてあげることによって、目の周りの血流を改善」とその効果を強調し、「それをすることによって、目の奥の疲れが取れていくので、一緒にやっていきましょう」と視聴者に寄り添った。
具体的な方法として、目の上と下の部分を「優しく押して、優しく離す」動作を3回繰り返し、続いて親指で目のくぼみを押して離すケアを提案。「ついつい強く押しがちですけど、優しくやるのがポイント」と、力加減にも注意を呼びかけた。さらに「手を2本にしてこめかみを優しくくるくるとのの字を書きます」とし、「内から外、5回書いてあげたらOK」とアドバイスしている。
片岡氏は最後に「たったこれだけなんですけど、終わったら目がパッチリするのを感じてるはず。どこでもできるので、ぜひやってみてください」と締めくくり、手軽にできるセルフケア法の啓蒙を呼びかけた。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「口臭が気になる人は“まず胃のケアから”」と独自見解を語る
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！『朝にハチミツ一匙で1秒で目覚める』秘策が話題
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、口臭の「本当の原因」に鋭く言及
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。