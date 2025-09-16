彼女一筋！「浮気経験のある彼氏」が女遊びを辞めたきっかけ９パターン
恋愛において「浮気」は絶対悪ですが、かつて浮気をしていた男性が、あるきっかけから「彼女一筋」に変わったというケースは意外と多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「かつて浮気をしたことのある男性が、『いまは彼女一筋』に変わったきっかけ９パターン」をご紹介します。
【１】いまの彼女が心の底から好きだから
「絶対に失いたくないと思ったら、自然と彼女以外に興味がなくなった」（２０代男性）など、彼女への愛情に迷いがなくなったことで、浮気願望が消えたという男性は多いようです。お互いに愛情表現を増やすなど、信頼関係を深めることで達せられる境地かもしれません。
【２】付き合い始めに「ほかの女と間違いがあったら二度と会わないよ」と言われたから
「最初に釘を刺されたから、そういうルールだと納得できた」（２０代男性）など、あえてハッキリ言葉に出して伝えることで、はじめて約束できる男性もいるようです。当然の了解と思わずに、付き合い始めにキチンと言っておくのもよさそうです。
【３】毎日のように彼女と会っていて時間がないから
「ほとんど毎日彼女と一緒にいるから」（１０代男性）など、単純に彼女と会う頻度が増えたことで、浮気の余地がなくなった男性もいるようです。そのペースを維持している間に、体ではなく心のつながりを深めることが肝心でしょう。
【４】彼女に「浮気、知ってるからね」と悲しげに言われたから
「怒って責められるより心が痛んだ」（２０代男性）など、浮気に気づいた悲しみをポツリと伝えることで、罪悪感に目覚める男性もいるようです。あえて具体的な話をしないことで、彼氏が自分で問題を解決するように仕向けることができそうです。
【５】彼女が本気で自分を信じてくれていると知ったから
「何も疑っていない彼女の目を見て、自分が恥ずかしくなった」（２０代男性）など、彼女の心の底からの愛情を実感して、過去の自分を恥じた男性もいるようです。「彼女の信頼に応えたい」という気持ちを引き出すことで成立するケースといえるでしょう。
【６】彼女に「もう大人なんだから、よく考えて行動してね」と言われたから
「その通りだと思った。軽率に行動できる年齢じゃない」（３０代男性）など、彼女から「責任ある行動」を求められたことで、自制心が働くようになった男性も多いようです。彼女が枠を作るのでなく、彼氏の自発的な行動を促すほうが重要でしょう。
【７】「次にバレたら殺される…」と本気で思うほど怒られたから
「恐ろしくて二度と浮気する気にはなれない」（２０代男性）など、過去に浮気がバレたとき、彼女の大いなる怒りに触れて、浮気をやめた男性もいるようです。ただ怒るだけではなく、「二度目はないよ」と約束させるなど、繰り返しを許さないことを伝えるとよいでしょう。
【８】携帯のメモリから女性のアドレスをすべて消去されたから
「物理的に彼女以外の女性と連絡が取れなくなった」（１０代男性）など、彼女が強行手段に出たことで、浮気の方法がなくなった男性もいるようです。ただし、彼氏に「束縛されている」と強く感じさせるため、破局につながるリスクも高い方法でしょう。
【９】彼女との結婚を意識しはじめたから
「将来を真剣に考えたら、遊んでいる場合じゃなかった」（２０代男性）など、恋愛から結婚へとステージを上げるために、浮気願望がなくなる男性もいるようです。彼氏が自分からその気になるよう、日頃からさりげなく「将来の話」を振ってみてもよさそうです。
ほかにも、「男性が『いまは彼女一筋』に変わったきっかけ」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
