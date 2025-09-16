銀座三越で味わう秋グルメ♡限定スイーツ＆名店コラボグルメ特集

銀座三越では、9月17日(水)～30日(火)の期間限定で、秋ならではの味覚や名店同士のコラボメニューが登場。旬の食材を贅沢に使ったお弁当や、植物性ミルクを取り入れたヘルシースイーツ、心までほっこりするおいもスイーツなど、話題の美味が揃います。普段は出会えない特別なグルメ体験を、ここ銀座三越で楽しんでみませんか？

名店同士の贅沢コラボ弁当

秋の錦松梅天むす弁当

〈地雷也〉と〈錦松梅〉のコラボは、風味豊かなふりかけを混ぜ込んだ天むすと舞茸天むすを詰め合わせた「秋の錦松梅天むす弁当」（各日10点限り/1折1,361円）。

コラボ天丼弁当

さらに〈銀座天一〉×〈錦松梅〉の「コラボ天丼弁当」（各日10点限り/1折1,458円）も登場。どちらも食欲の秋にぴったりの限定品です。

フランセから登場♡ハロウィン限定「ミルフィユ」と進化したレモンケーキ

植物性ミルクの新感覚スイーツ

アーモンドミルクのパウンドケーキ

注目は「第３のミルク」を使ったスイーツ。〈パティスリー モンシェール〉の「アーモンドミルクのパウンドケーキ」（1,296円）はしっとり食感と栗の風味が広がります。

シャインマスカットとアーモンドミルクのヴェリーヌ

〈日本橋 千疋屋総本店〉の「シャインマスカットとアーモンドミルクのヴェリーヌ」（972円）は、カシスソースとジュレの彩りが華やか。

カシスとお芋のモンブラン グルテンフリー

さらに〈ザ ヴィーガン マシュマロ〉の「カシスとお芋のモンブラン グルテンフリー」（1,708円）も必見です。

秋の味覚♡おいも＆贅沢スイーツ

ティータイム ドゥスール

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉の「ティータイム ドゥスール」（3,456円）は、芋蜜を染み込ませたケークにビターチョコを重ねた贅沢な一品。

繁盛団子 紅はるか

〈榮太樓總本鋪〉の「繁盛団子 紅はるか」（各日50点限り/378円）は大学いも風の甘さが魅力です。

芋蜜プリン

さらに〈ベルアメール〉の「芋蜜プリン」（724円）はまろやかで優しい甘さ♡秋のほっこりスイーツが揃います。

〈サン・フルーツ〉×〈ダロワイヨ〉の「パンドミ季節のフルーツサンド（ ミックス）」（1,728円 ）と、「パンドミ季節のフルーツサンド（ シャインマスカット）」（1,944円 ）は見た目がとにかく美しいです！

季節のフルーツを使っているので、ジューシーで美味しくいただけます。

銀座三越で秋の贅沢時間を

この秋、銀座三越には旬の味覚と特別なコラボメニューが勢ぞろいします。ここでしか手に入らない限定グルメや、話題の植物性ミルクを使ったスイーツは見逃せません。

おいもや栗など秋の味覚を心ゆくまで楽しみながら、大切な人との時間をより豊かに彩ってくれます。ぜひ期間中に足を運んで、秋だけの美味を体感してください♪