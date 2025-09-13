「性格がいい女性」が男性に一目置かれる振る舞い９パターン
恋人が付き合っていく上で、相手の「性格のよさ」は重要なポイントです。「素直であること」や「他人にやさしいこと」など色々な要素が考えられますが、男性は女性のどんな行動や発言に対して、性格のよさを感じるのでしょうか。『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『性格のいい女性なんだなー』と感じる日常的な振る舞い９パターン」をご紹介します。
【１】両親や兄妹とよく出かけるなど、家族との仲が良い
「一番身近な人たちといい関係を作れるって重要だと思う」（２０代男性）など、家族との仲の良さを気にしている男性は意外と多いようです。ときには家族との予定を優先してデートを断っても、彼氏は納得してくれるでしょう。
【２】すぐに人を頼ったりせず、自分がやるべきことに対して責任感がある
「自分を甘やかさないことは大人のモラルだと思うから」（２０代男性）など、面倒な仕事を他人任せにしないことは、責任感のある女性の条件のようです。どうしても男性に頼りたいときは、自分がやるべきことをやった上で頼んだほうが好印象でしょう。
【３】食事の際に「いただきます」と「ごちそうさま」を欠かさない
「些細なことだけど、正しく育った感じがする」（２０代男性）など、生活において基本的な「挨拶」ができることは、性格のよさに通じるようです。食事を共にする男性へのマナーとしても気をつけたい一言と言えそうです。
【４】日頃から丁寧な言葉遣いでしゃべっている
「丁寧な言葉でしゃべれる女性は、他人と丁寧に付き合える人だと思う」（３０代男性）など、日頃の言葉遣いには、その人の人間性がハッキリ表れるものです。相手を選ばずキチンとした言葉で話せる女性は、男性からも立派な女性に映るようです。
【５】誰にでもわけへだてなく「ありがとう」が言える
「感謝の気持ちを伝えることは、人として大事だと思う」（１０代男性）など、「ありがとう」が言えるかどうかで、周囲の評価は大きく変わるようです。「してもらって当たり前」という態度では、性格が悪いと思われても仕方ないかもしれません。
【６】他人の噂や悪口で盛り上がっている会話に参加しない
「この人は信頼できる！と強く思う」（２０代男性）など、つい盛り上がりがちな他人の噂話に参加しないことは、信頼できる女性の条件のようです。話題が怪しくなったらさりげなく席を外すなど、上手なかわし方を身につけたいものです。
【７】周囲に他人がいない場所でも、公共のマナーを守っている
「他人の目を気にしてるんじゃなくて、自発的にマナーを守っているのが立派だと思う」（２０代男性）など、公共のマナーを常に守れる自制心も、性格のよさを印象付けるようです。「誰も見てないからいいや」という感覚ではボロがでそうです。
【８】間違っていることに対して、ハッキリ「よくないと思う」と意見が言える
「自分が間違ったときも、キチンと注意してくれる気がする」（２０代男性）など、いいことだけでなく悪いことに対しても自分の意見を言える勇気を、男性は見ているようです。感情論やワガママではなく、責任感を伴った意見を言えることが重要でしょう。
【９】初対面の相手とも笑顔で自然に会話ができる
「誰が相手でも笑顔で会話ができるのは、人を見た目で判断してないからだと思う」（２０代男性）など、第一印象で人を区別しない公平さは、性格のよさとして評価されるようです。誰とでも会話できる社交性の高さも注目されているのかもしれません。
ほかにも、「男性が『性格のいい女性なんだなー』と感じる日常的な振る舞い」があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
