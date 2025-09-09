カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「インナーマッスルは“外を緩めて鍛える”がコツ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「背骨の柔軟性とインナーマッスルの強化Asherahメソッド健康美法」と題した最新動画にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、独自の健康美ボディトレーニングについて語った。
動画冒頭、片岡氏は「今日は、ここの腹部の部分も紹介していきたい」と持論を展開。冒頭からインナーマッスルに着目し、「エレガントな姿勢を戻りましょう」と呼びかけた。肋骨や骨盤を意識し、頭部を高く上げる“理想の姿勢”を提示しつつ、「胸は置いといて、腰だけを下げる、腰だけを下げる」とポイントを解説した。
特に注目すべきは、「外は緩めていくっていう状態。これ、軽くなんか、腰が痛くなりそうだなとか、すごくいいトレーニングの一つになります」という独自の視点。多くの人が筋肉を固めて腹部を鍛えがちだが、「外側の筋肉を緩めることでインナーが正しく鍛えられる」とアドバイスした。
片岡氏は「上をキープしながら、下だけ動かすっていうのができない方、ちょっと初めの方はまあ、できない方もいる」と初学者への配慮も忘れず、段階的な挑戦を推奨し、動画を締めくくった。
動画冒頭、片岡氏は「今日は、ここの腹部の部分も紹介していきたい」と持論を展開。冒頭からインナーマッスルに着目し、「エレガントな姿勢を戻りましょう」と呼びかけた。肋骨や骨盤を意識し、頭部を高く上げる“理想の姿勢”を提示しつつ、「胸は置いといて、腰だけを下げる、腰だけを下げる」とポイントを解説した。
特に注目すべきは、「外は緩めていくっていう状態。これ、軽くなんか、腰が痛くなりそうだなとか、すごくいいトレーニングの一つになります」という独自の視点。多くの人が筋肉を固めて腹部を鍛えがちだが、「外側の筋肉を緩めることでインナーが正しく鍛えられる」とアドバイスした。
片岡氏は「上をキープしながら、下だけ動かすっていうのができない方、ちょっと初めの方はまあ、できない方もいる」と初学者への配慮も忘れず、段階的な挑戦を推奨し、動画を締めくくった。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授「体が本当に緩む」“1時間ぽかぽか”ジップロックタオル活用術
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授 「スプーン＆耳回しで目の下クマ瞬時に改善」
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡由美子氏「化粧水は全身必須！旅行中のケアはこれで決まり」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。