カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る「インナーマッスルは“外を緩めて鍛える”がコツ」

「背骨の柔軟性とインナーマッスルの強化Asherahメソッド健康美法」と題した最新動画にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、独自の健康美ボディトレーニングについて語った。



動画冒頭、片岡氏は「今日は、ここの腹部の部分も紹介していきたい」と持論を展開。冒頭からインナーマッスルに着目し、「エレガントな姿勢を戻りましょう」と呼びかけた。肋骨や骨盤を意識し、頭部を高く上げる“理想の姿勢”を提示しつつ、「胸は置いといて、腰だけを下げる、腰だけを下げる」とポイントを解説した。



特に注目すべきは、「外は緩めていくっていう状態。これ、軽くなんか、腰が痛くなりそうだなとか、すごくいいトレーニングの一つになります」という独自の視点。多くの人が筋肉を固めて腹部を鍛えがちだが、「外側の筋肉を緩めることでインナーが正しく鍛えられる」とアドバイスした。



片岡氏は「上をキープしながら、下だけ動かすっていうのができない方、ちょっと初めの方はまあ、できない方もいる」と初学者への配慮も忘れず、段階的な挑戦を推奨し、動画を締めくくった。