甘色なのに「キレイに穿ける」1万円以下で着回しやすい「美シルエットのスラックス」

シーンも合わせるトップスも選ばない、いわゆるデニムがわりの万能パンツ。いまの時季に欲しい気楽さはありつつ、“単なるラク”には見せないためのセレクト基準とそのメリットを生かした着方の幅をコーディネートで検証。





色で遊んでも品よく着地する「先細テーパード」

【着回すパンツ】

ピンクテーパードパンツ／MANGO



コンサバなムードの細身テーパード。正統派な見た目をいいことに、色でハメをはずすミルキーピンクというセレクトで目新しさも。やや黄みがかったピンクだから、意外にもベージュ感覚で合わせられる。







ラフなペールピンクがぼんやりしない「ニュアンス違いのワントーン」

ピンクパンツは着まわし。ピンクスウェット／エイトン（ATON AOYAMA） シルバーピアス／アネモネ（サンポークリエイト） 白バッグ、白サンダル／ともにRANDA



コットンキャンディみたいな白っぽいカラーのスウェットとふわふわバッグをスマートに導く、ピンクながらも切れ味のいい先細パンツのポテンシャル。すっきりとした腰下とつなげるように、クリーンな白のサンダルを合わせて抜け感を得ながらシャープさを強調。







(キレイを保てる可愛い色)

