美肌の人ほど続けている「やめられない理由がある」最高の化粧水・美容液





肌への識見も高い美容通が「リピートし続ける私的NO.1」



化粧水も美容液も種類がありすぎて、どれを買おうか悩み、なかなか決められないことも多々。試すきっかけの1つ、コスメ研究に余念のない、美容通たちの信頼できるレビューをもとに「買ってソンなし」なアイテムを選別。出費をしてでも使い続けている＝効果があるからやめられないという名品は？







目視でわかるほどトーンアップ！

Belle Peau ユースフル モイスト ローション 200mL 11,000円 「肌に必要な保湿力、再生力、抗酸化力をアップ。肌細胞の生産を促進する効果があるBelle Peauの化粧水。使うごとに毛穴がふっくらし透明感とツヤがある肌へ。エイジングケアにも最適」（曽根加南子さん・ETRÉ TOKYOコンセプター）







満足できる施術＝製品も信頼できる

BMS ホームケア SC エッセンス 50 30mL 35,000円／RESALON 「ヘアケアの一環として通い始めたRESALONで紹介してもらった、ヒト幹細胞培養液を50％配合した顔用の導入美容液。違いがはっきりわかるくらい、肌状態がアップ」（木部明美さん・ヘアメイク）







肌の水分量がぐんと上がる！

ラネージュ クリームスキン ローション 170ml 3,630円 「使って１週間目くらいから肌がやわらかくなるのを実感できたラネージュのクリームスキン ローション。保湿はもちろん、臨床試験済みでバリア機能やハリケアも期待できるため、すでにもう１本追加予定」（宗万夏子さん・美容師）







毎日欠かさず使う「米ぬか成分でキメが整う」

エクラ バイ サユリ クリアグランピールエッセンス 55mL 6,490円／エクラ 「米ぬかを乳酸菌で発酵させ、乳酸とGABAを豊富に含んだコメヌカ発酵液を配合。肌を弱酸性に保ちターンオーバーの改善や、皮膚有害細菌の繁殖を抑制する効果がのぞめるエッセンス。肌を底上げしてくれる美容液で、つけると抜群に調子がいい。表皮をはがすピーリングでなく、代謝を促す角質ケアというのも新しい」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







美容通の22人がリピートし続けている名品

