夏服に似合う「メリットの多い素材」品も飾り気も得られる「さわやかな小物」

季節感を添えたいとき、軽やかさやちょっとした遊び心が欲しいとき。あらゆるタイミングに、ラフィアやラタンなどの天然素材でできた小物が便利。　※（　）内の数字は、バッグは縦×横×マチ、ストールは縦×横、靴はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。



ひかえめな「さわやかさを宿す」やさしげなデザイン

シャリ感のある独特な風合いが入るだけで、装いの力が抜け、エフォートレスな仕上がりに。白など、やさしげなワントーンのさし色にも適役。



【選びのポイント】
□やわらかなニュアンスカラー
□ほどよく丸みを帯びたフォルム



1.「かわいげのあるコロンとした形」　バッグ（22×17×16）／メイド イン マダ（カレンソロジー 新宿）　マダガスカル産の上質なラフィア素材を採用。コーディネートをじゃましない、扱いやすいシンプルなフォルム。


2.「大人っぽいシナモンカラー」　ハット／Gap　よくあるナチュラル素材の色みよりも濃い色み。軽やかなままシックな落ち着きも得られる。


3.「極細の黒レザーがアクセント」　バッグ（33×57×14）／メイド イン マダ(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム)　きちんとしすぎず、抜け感をもたらすしなやかで華奢な黒レザーのハンドル。


4.「顔まわりに季節感を演出」　ピアス／ジャーディン デル シエロ（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム）　ゴールドやシルバーとはまた違う、さわやかな盛る上げがかなう曲線フォルムのオレンジカラー。


5.「Tシャツのワンポイントに」　ウッドネックレス／プチ・モーメント（ZUTTOHOLIC）　ウッディな質感のあるネックレス。丸いモチーフを連ねて、さっぱりとしたTシャツに適度な重みをプラス。



