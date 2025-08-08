夏服に似合う「メリットの多い素材」品も飾り気も得られる「さわやかな小物」

季節感を添えたいとき、軽やかさやちょっとした遊び心が欲しいとき。あらゆるタイミングに、ラフィアやラタンなどの天然素材でできた小物が便利。 ※（ ）内の数字は、バッグは縦×横×マチ、ストールは縦×横、靴はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







ひかえめな「さわやかさを宿す」やさしげなデザイン

シャリ感のある独特な風合いが入るだけで、装いの力が抜け、エフォートレスな仕上がりに。白など、やさしげなワントーンのさし色にも適役。







【選びのポイント】

□やわらかなニュアンスカラー

□ほどよく丸みを帯びたフォルム







1.「かわいげのあるコロンとした形」 バッグ（22×17×16）／メイド イン マダ（カレンソロジー 新宿） マダガスカル産の上質なラフィア素材を採用。コーディネートをじゃましない、扱いやすいシンプルなフォルム。





2.「大人っぽいシナモンカラー」 ハット／Gap よくあるナチュラル素材の色みよりも濃い色み。軽やかなままシックな落ち着きも得られる。





3.「極細の黒レザーがアクセント」 バッグ（33×57×14）／メイド イン マダ(ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム) きちんとしすぎず、抜け感をもたらすしなやかで華奢な黒レザーのハンドル。





4.「顔まわりに季節感を演出」 ピアス／ジャーディン デル シエロ（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） ゴールドやシルバーとはまた違う、さわやかな盛る上げがかなう曲線フォルムのオレンジカラー。





5.「Tシャツのワンポイントに」 ウッドネックレス／プチ・モーメント（ZUTTOHOLIC） ウッディな質感のあるネックレス。丸いモチーフを連ねて、さっぱりとしたTシャツに適度な重みをプラス。







(アイテムのプライスなど詳細)

