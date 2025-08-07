クラシックなシルエットに、現代の快適さを融合した【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スエード×メッシュの風合い、ニューバランスのアイコニックモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1980年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを受け継ぐアイコニックモデル。丸みを帯びたクラシックなシルエットに、衝撃吸収性と安定性を兼ね備えたENCAPミッドソールを搭載し、快適な履き心地を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーにはスエードとメッシュのコンビネーション素材を採用し、風合いと通気性を両立。落ち着いたカラーリングが、どんなスタイルにも自然に馴染む。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックス仕様で、幅はDサイズ。レースアップタイプのクロージャーとラバーアウトソールが、日常の歩行をしっかりと支える。ニューバランスならではのフィット感とクッション性が、長時間の使用でも快適さを保ち、普段使いから街歩きまで幅広く活躍する一足となっている。
→【アイテム詳細を見る】
この一足があれば、クラシックな美しさと現代の機能性を両立したスタイルを足元から叶えられる。ニューバランスの定番として、長く愛用できるスニーカーだ。
スエード×メッシュの風合い、ニューバランスのアイコニックモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1980年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを受け継ぐアイコニックモデル。丸みを帯びたクラシックなシルエットに、衝撃吸収性と安定性を兼ね備えたENCAPミッドソールを搭載し、快適な履き心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーにはスエードとメッシュのコンビネーション素材を採用し、風合いと通気性を両立。落ち着いたカラーリングが、どんなスタイルにも自然に馴染む。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックス仕様で、幅はDサイズ。レースアップタイプのクロージャーとラバーアウトソールが、日常の歩行をしっかりと支える。ニューバランスならではのフィット感とクッション性が、長時間の使用でも快適さを保ち、普段使いから街歩きまで幅広く活躍する一足となっている。
→【アイテム詳細を見る】
この一足があれば、クラシックな美しさと現代の機能性を両立したスタイルを足元から叶えられる。ニューバランスの定番として、長く愛用できるスニーカーだ。