¥«¥ó°ã¤¤¶Ø»ß¤Ç¤¹¡Ä¡£ÃË¤¬¤É¤ó¤Ê½÷¤Ë¤Ç¤â¤¹¤ë¡Ö¼Ò¸ò¼ÎáÅª¤Ê¹ÔÆ°¡×
ÃËÀ¤«¤éÍ¥¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÃËÀ¤Î°¦¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ö¼Ò¸ò¼ÎáÅª¤Ê¹ÔÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥ó°ã¤¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
»Å»ö¤ä°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë»×¤ï¤ºÆÃÊÌ´¶¤òÊú¤¯¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤â¿È¶á¤Ë¤¤¤ë½÷À¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã¿Æ¿È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½÷À¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¿È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÃËÀ¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÌ®¤¢¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤ò¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï£²¿Í¤¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Ê£¿ô¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌ®¤Ê¤·¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²¿Í¤¤ê¤ÇÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â£±²ó¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¿ÊÅ¸¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÖÂÎÄ´°¤½¤¦¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤È¤Á¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿´ÇÛ¤Î¤¢¤Þ¤ê²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÌ®¤¢¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤â¤Þ¤ÀÃËÀ¤ËËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃËÀ¤Î¸ÀÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢ËÜ¿´¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£