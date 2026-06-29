100の力を出して頑張ったことほど裏目にでる週。特に仕事は、他人の領域を手伝いゆとりを意識すると成功しそう。美的センスは◎。個性を生かし魅力的なオシャレを楽しめます。金運は波乱。旅先のアクシデントに注意。恋愛はライフスタイルや感性が合う人と進展しそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら