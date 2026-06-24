お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年6月22日から28日までの期間中、「具材を愉しむ！12品目の中華春巻き」の半額セールを実施しています。具沢山春巻きが半額は嬉しい... 通常は1本108円ですが、セール期間中は1本54円で購入できます。「具材を愉しむ！12品目の中華春巻き」は、具だくさんでパリパリの春巻きです。具材は12種（筍・玉ねぎ・人参・キャベツ・ねぎ・にら・もやし・豚肉・鶏肉・きくらげ・