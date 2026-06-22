スタイリストが買った服スタイリストたちの、自身のこの春のリアルなワードローブ計画を聞き込み。定番の更新、衝動的に惹かれたものなど、それぞれのセオリーに基づいたエピソードとともにご紹介。（船戸唯さん） カジュアルなのに品のいい、キレイめなスタイリングが好評。（出口奈津子さん）着まわし企画も多く担当し、鮮度と実用性を兼ねそなえたアイテム選びは必見。私服はリラックス感を重視。（塚田綾子さん）カジュ