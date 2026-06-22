日々の家事や育児、仕事のタスクが次々に押し寄せ、ようやくひと息つける時間ができても、なぜか気持ちが落ち着かない...。そんな状態が続くと、「自分がせっかちなだけでは」「気にしすぎなのかもしれない」と、自分を責めてしまう人もいるかもしれない。【図解】「心の余裕」を取り戻す3ステップストレスを感じたとき、「考え方を変えよう」「もっと前向きになろう」と言われることは多い。だが、心も体もすり減っているときに、