「モスキーノ（MOSCHINO）」が、新たなクリエイティブディレクターに「スンネイ（SUNNEI）」創業者のロリス・メッシーナ（Loris Messina）とシモーネ・リッツォ（Simone Rizzo）を任命した。【画像をもっと見る】ロリスは、フォトグラファーの元アシスタントで、シモーネは元セレクトショップのバイヤー。それぞれ独学でデザインを身につけ、2015年にスンネイを設立した。両者は昨年9月、ミラノファッションウィークで披露した