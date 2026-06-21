今や「ヌン活」と呼ばれるほど、多くの女性から支持を集めているアフタヌーンティー。季節のフルーツを贅沢に味わえるだけでなく、人気ブランドとのコラボレーションや推し活、女子会など、日常を離れた特別な時間を楽しめることも人気の理由です。 今回は、これから旬を迎える夏のフルーツ「桃」をテーマに、東京・埼玉・神奈川で楽しめる厳選した3つのホテルアフタヌーンティӦ