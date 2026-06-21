今や「ヌン活」と呼ばれるほど、多くの女性から支持を集めているアフタヌーンティー。季節のフルーツを贅沢に味わえるだけでなく、人気ブランドとのコラボレーションや推し活、女子会など、日常を離れた特別な時間を楽しめることも人気の理由です。

今回は、これから旬を迎える夏のフルーツ「桃」をテーマに、東京・埼玉・神奈川で楽しめる厳選した3つのホテルアフタヌーンティーをご紹介！ 桃好きの方はもちろん、ピンク尽くしの可愛らしい世界観にときめく方も必見です♡

【コンラッド東京】桃の新たな一面に出会える♡「ピーチフル・アフタヌーンティー」

バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、桃の瑞々しい食感と優しい甘みを堪能する「ピーチフル・アフタヌーンティー」がスタート。桃の柔らかなたたずまいから着想を得た淡い色合いに、レースを思わせる繊細なアクセントを加えたプレゼンテーションで、盛夏を迎える季節に潤いと癒しのひとときが楽しめます！

フレッシュの桃とウーロン茶を合わせた爽やかなウェルカムドリンクから始まる「ピーチフル・アフタヌーンティー」は、すべてのアイテムに桃を使用したスイーツ5種とセイボリー3種で構成。

＜左上＞桃ゼリー

大きくカットした桃の果肉を閉じ込めたピーチゼリーにフレッシュの桃をあしらい、果実の透明感と素材の美味しさが引き立っています。土台には桃の果汁を加えたミルクゼリーを重ねた、桃尽くしの一品。

＜右上＞桃とココナッツのムース

桃のムースにココナッツソースを添え、軽やかさとまろやかさが溶け合ったやさしい甘みが口の中に広がります。シルクのような口どけと、可憐な桃を思わせる繊細なプレゼンテーションが印象的で、心癒されるひとときを演出してくれます。

＜左下＞ピーチウーロン茶と桃のパンナコッタのヴェリーヌ

ピーチウーロン茶のゼリーに桃の果肉を入れた、すっきりとやさしい味わいの一品。トップにはいちごのクランチチョコレートとラズベリーをあしらい、下層の桃のパンナコッタとともに、ひとさじごとに変化する味わいが魅力。

＜右下＞チョコレートとグレープフルーツのタルト 桃のクリーム

花を思わせる芳醇なペルー産ダークチョコレートのガナッシュに、グレープフルーツクリームとホワイトチョコレートが重なっています。桃のホイップクリームと繊細なチョコレート細工をあしらった、華やかな一品。



＜左上＞桃といちごのムース

つるりとしたきめ細かな桃のムースにいちごのゼリーを忍ばせ、甘みと酸味のバランスが調和した奥行きのある味わいに。ホイップクリームと桃のコンポートをあしらい、心ときめく華やかな一品です。

＜右上＞帆立と桃のタルト ミョウガのアクセント

タルトにフェンネルのピューレと、帆立、桃、ミョウガ、セロリを合わせたタルタルを重ね、ほんのりと桃が香る透明のゼリーで覆われています。意外性のある食材の組み合わせが魅力の一品。

＜左下＞桃のガスパチョ風 生ハムとフレッシュチーズ

スペインの夏の定番「ガスパチョ」をアレンジして生まれた一品。グラスの下から、濃厚なフレッシュチーズ、桃と生ハムをアクセントにしたトマトコンソメゼリー、桃とトマトのピューレが重ねられています。

＜右下＞桃とパストラミビーフのサンド

桃のジャムとスライスを使用し、フルーツサンドを思わせる一品。パストラミビーフを合わせることで、甘みの中に奥行きのある味わいに仕上がっています。片側はパイ生地、もう片側は表面をキャラメリゼしたパンで挟み、香ばしさと食感がアクセントに。

「ピーチフル・アフタヌーンティー」 概要

期間：2026年8月1日（土）～9月30日（水）

営業時間：11:00～16:30 ※2時間制

東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド東京 28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

料金：【スタンダードアフタヌーンティー】平日：1名様/7,900円 土日祝：1名様/8,500円

【コンラッド・ベア付きスタンダードアフタヌーンティー】1名様/9,400円

【乾杯のシャンパーニュ付き デラックスアフタヌーンティー】1名様/12,500円

【川越プリンスホテル】華やかなピンクと涼やかなアクアブルーが彩る「Peach Afternoon Tea Set～Pink&Aqua Blue～」

昨年好評だった“ピンク×イエロー”がテーマの桃のアフタヌーンティー。今年は華やかなピンクカラーと涼やかなアクアブルーを掛け合わせ、夏のきらめきを感じる、より爽やかで洗練された世界観へとアップデート。さらに今年は、昨年の桃のコンポート中心のスタイルから一新され、旬ならではのフレッシュな桃を楽しめます！

上段スイーツ イメージ

上段には、爽やかなヨーグルトパンナコッタにみずみずしいピーチジュレを重ねた「ピーチヨーグルトパフェ」や、フレッシュな桃を忍ばせた「ピーチチーズムース」が並んでいます。

中段スイーツ イメージ

中段には、口いっぱいに広がるジューシーな桃の風味が特徴の「ピーチショートケーキ」や、透明感のあるブルーキュラソーシロップでみずみずしい華やかさを表現した「アクアピーチジュレ」などが並びます。

セイボリー イメージ

さらにセイボリーでは、なめらかな生ハム仕立てのムースに桃のリキュールをまとわせ、チーズを合わせた「生ハム仕立てのひとくちタパス」や、涼しげなアクアブルーで夏らしさを表現した「レモンジュレとオニオンムース」などが楽しめます。

■メニュー内容

＜スイーツ＞

ピーチヨーグルトパフェ / デュオマカロン / ピーチチーズムース / ピーチ&ベリーガトー / ピーチショートケーキ / アクアピーチジュレ / ピーチカスタードタルト / スコーン2種(ピーチ・ブラックペッパー）

＜セイボリー＞

ピーチとモッツァレラのリゾーニ / クリームチーズのピーチメルバ / 生ハム仕立てのひとくちタパス / レモンジュレとオニオンムース

＜ドリンク＞

ミルキーピーチアクア（乾杯用） / ダージリン / アッサム / アールグレイ / 緑茶 / ほうじ茶 / ブレンドコーヒー / カフェラテ / カプチーノ など

「Peach Afternoon Tea Set～Pink&Aqua Blue～」 概要

期間：2026年7月1日(水) ～ 8月31日(月)

時間：1部 11:00～13:00 （L.O.12:30）/ 2部 13:30～15:30（L.O.15:00）

埼玉県川越市新富町1-22 川越プリンスホテル ロビーラウンジ（1F）

※利用日前日12:00までの予約制 ※120分制

料金：1名様/6,500円

【ヒルトン横浜】芳醇な香りとみずみずしい果肉を味わう 「桃のサマーアフタヌーンティー」

100%自家製にこだわったスイーツで、その時季ならではの旬のフルーツを使用したアフタヌーンティーが魅力の「ヒルトン横浜」。今回の主役は、果汁あふれる旬の桃。みずみずしい果肉をたっぷりと使用したスイーツを取り揃え、ひと口ごとに爽やかな甘みと香りが広がります。

ティースタンドスイーツ

中でもおすすめは、ピンクが特徴的なティースタンドでひときわ輝く「桃のムラングシャンティ」。華やかな見た目で、中央の桃のコンポートがパールのように輝きを放っています。

＜スタンド上段（写真左）＞

桃のマカロン / 桃のムース / 桃のタルト / 桃のパンナコッタ / 桃のムラングシャンティ

＜スタンド下段（写真右＞

桃のパイ / クランベリースコーン / 桃のケーク / クロテッドクリーム / ライチジャム

ピーチメルバのパフェ

グラスの底には甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、炭酸のゼリーと苺風味のエスプーマを重ねることで、軽やかでやさしい甘さのベースに仕上げています。その上に、みずみずしい桃を贅沢に盛り付け、仕上げにバニラアイスとラズベリーソースを合わせた「ピーチメルバ」をアレンジした一品です。

セイボリー

スペシャリティレストランのシェフが手掛けるこだわりのセイボリーも、夏の食材を取り入れた内容へ一新。今回の注目メニューは、トマトや大葉オクラを使用した「冷製カッペリーニ」。彩り豊かな夏野菜に海老やイクラなどのシーフードを加え、涼やかな喉越しのそうめんを想起させる一皿となっています。さらに、貝の出汁で丁寧に下味を付けたカッペリーニに、下層のトマトソースを絡めることで、それぞれの素材の旨味が重なり合い、奥行きのある味わいが楽しめます。

＜メニュー内容＞

とうもろこしの冷製スープ 帆立香るクルトン添え / ローストビーフのセビーチェ / 10種の具材入り 特製生春巻き / フレッシュトマトの夏野菜の冷製カッペリーニ

「桃のサマーアフタヌーンティー」 概要

期間：2026年7月1日(水) ～ 8月31日(月)

時間：【平日】13:00/13:30/14:00（2時間制） 【土日祝日】13:00/13:30（2時間制）

神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-13 ヒルトン横浜 Bar & Lounge Melody ロビー階

※利用日前日12:00までの予約制 ※120分制

料金：1名様/7,000円 ※消費税・サービス料込

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