【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む悪童の庭_P21悪童の庭_P22悪童の庭_P23悪童の庭_P24悪童の庭_P25悪童の庭_P26悪童の庭_P27悪童の庭_P28悪童の庭_P29悪童の庭_P30著：送達ねこ