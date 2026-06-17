孤独にならないための予防線_P001【漫画】本編を読む／全40ページ「人間関係のストレスが健康寿命に関係する」「結局、孤独が一番体に悪いのねー」。昨日たまたま観たテレビ番組を話題にしたOLたちの会話を、40歳独身のしがないサラリーマン・岩倉はこっそり聞いていた。たまたま昼休みにOLたちの会話が耳に入ってきた孤独にならないための予防線_P003孤独にならないための予防線_P004■「俺も誰かに愛されたい」40歳独身男が抱い